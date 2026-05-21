112 Acil'de tek tuşla ihbar dönemi başladı!

Ankara’da yeni nesil dijital dilekçe Hayat 112 Acil Mobil ihbar uygulamasının tanıtında gazetecilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bu uygulamadaki en büyük isteğimiz vatandaşımızın devlete en hızlı şekilde ulaşması. Geçmişte tüm acil çağrı numaralarını 112 çatısı altında toplayarak ülkemizde tarihi bir dönüm noktasına imza atmıştık. Bugün bu başarıyı vizyoner bir adımla taçlandırıyor ve yeni nesil dijital kalkanımız ’Hayat 112 Acil’ uygulamasını gururla hizmete sunuyoruz. Bu sistemle 112’yi sadece sesli bir telefon hattı olmaktan çıkardık; fotoğraf ve video paylaşılabilen multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüştürdük. Bakanlığımızın farklı alanlardaki tüm mobil uygulamalarını tek bir çatı altında birleştirerek, tam bir dijital bütünlük sağladık’’ açıklamasında bulundu.

KRİZ ANINDA TARİF ETME KARMAŞASI KALKIYOR

Uygulamanın Android ve Apple marketlerden indirilebileceğini açıklayan Çiftçi, "E-Devlet bilgilerinizle güvenle kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamamızın en hayati bölümü olan ’İlk Yardım İhbar’ ile kriz anlarındaki adres tarif etme telaşını tamamen ortadan kaldırıyoruz. Tek tuşla kendi hassas konumunuza veya sisteme kaydettiğiniz sevdiklerinizin adresine saniyeler içinde yardım çağırabileceksiniz. İhbarınıza fotoğraf veya 10 saniyelik video ekleyerek, ekiplerimizin olayı henüz yola çıkmadan analiz etmesini ve en doğru donanımla size ulaşmasını sağlayabilirsiniz’’ ifadelerini kullandı.

KONUM ANINDA MERKEZE DÜŞECEK

Bakan Çiftçi, kavga, hırsızlık veya şüpheli asayiş olaylarının saniyeler içinde ihbar edilebileceğini belirterek, "Hassas konumunuz anında merkezimize düşecek ve güvenlik güçlerimiz hızla olay yerine intikal edecektir’’ dedi.

DEPREMDE ‘ENKAZ ALTINDAYIM’ MESAJI

Uygulamada doğal afetlere karşı uyarı mekanizmasının da olacağını belirten Çiftçi, "Olası bir doğal afette ’Enkaz altındayım’ ve ’Mahsur kaldım’ diyerek uyarıda bulunacak. Doğal afet sonrasında hasar tespit talebi, diğer durumlar, barınma vb. talepler saniyelerin içinde uygulamadan hayati önem taşıdığı kriz anlarında, ihbarlarınız konumunuzla birlikte merkezimize anında ulaşmakta ve ekiplerimiz hızla sevk edilmektedir’’ açıklamasında bulundu.

ÖĞRETMENLER ACİL KODUYLA KONUM BİLGİSİ PAYLAŞACAK

Yeni portalda öğretmenler için ’Okul Acil’ modülüne yer verildiğini kaydeden Bakan Çiftçi, "Sistemin en önemli özelliği; öğretmenlerimizin bu acil yardım butonunu yalnızca görevli oldukları okulun sınırları içindeyken kullanabilecek olmasıdır. Okullarımızdaki olası bir şiddet veya güvenlik krizinde, buradan yapılan çağrı merkezimize anında ’çok acil’ koduyla düşecek ve güvenlik güçlerimiz otomatik konum bilgisiyle saniyeler içinde o okula intikal edecektir. Öğretmenlerimiz okullarda görevli olduğu esnada kullanabilecek. Okul dışında acil butonunu kullanamayacak. Öğretmen birden fazla okulda görevliyse hangi okulda acil durum varsa onu seçerek uygulamadan ihbar edebilecek. Urfa ve Maraş saldırısından sonra adımlar atacağımızı söylemiştik. Okullarda alınacak güvenlik tedbirleri açısından bu uygulama en önemli aşamalardan birini teşkil etmektedir’’ diye konuştu.

KADES ARTIK AKILLI SAATLERDE

KADES uygulamasının da yeni portalda yer aldığını duyuran Bakan Çiftçi, "Hayat kurtaran KADES uygulamamızın o hızlı altyapısını aynen koruyarak, ’Hayat 112 Acil’ uygulamamızın içerisine taşıdık. Üstelik bu güvenlik kalkanını akıllı saatlere de tam uyumlu hale getirdik. Kriz anında telefonunuz çantanızda veya uzağınızda kalsa bile sadece kolunuzdaki akıllı saatten tek bir tuşa dokunarak saniyeler içinde merkezimize acil yardım sinyali gönderebileceksiniz’’ ifadelerine yer verdi.

81 İLDE SOKAK HAYVANLARINNI YÜZDE 80’İ TOPLANDI

Bakan Çiftçi, Türkiye genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanma oranına ilişkin bilgi vererek, "81 ilde sokak hayvanı toplama oranı yüzde 81 oldu. Barınaklara alınmamış yüzde 19’luk bir kısım kaldı. Geri kalan yüzde 21’lik süreç devam ediyor. Toplama süreci hem vatandaşlarımızın güvenliği hem de sokak hayvanlarının sağlığı açısından hayati önem arz etmektedir. Sokak hayvanlarının barınaklarda bakımlarının yapılması, ihtiyaç varsa tedavi edilmesi oldukça önemlidir’’ açıklamasında bulundu.

TEK TUŞLA UYUŞTURUCU İHBARI

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ‘UYUMA’ uygulamasının altyapısının ’Hayat 112 Acil’ çatısı altına taşındığını da belirten Bakan Çiftçi, ‘’Vatandaşlarımız tanık olduğu uyuşturucu olaylarına ilişkin ihbarları ve şüpheli durumları, yeni uygulamamız üzerinden kolluk kuvvetlerimize fotoğraf ve video destekli şekilde hızlı ve güvenli olarak iletebileceklerdir. Uygulama kapsamında ihbarda bulunan vatandaşlarımızın kimlik ve kişisel bilgileri gizli tutulacak olup, hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Böylece vatandaşlarımız, herhangi bir tereddüt yaşamadan suç ve suçluyla mücadele süreçlerine güvenli şekilde destek sağlayabilecektir. Sizlerin desteğiyle zehir tacirlerine göz açtırmamaya, uyuşturucuyla sokak kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz’’ ifadesini kullandı.

KAZAYA EN YAKIN VE EN UYGUN EKİP GİDECEK

Trafik kazalarında saniyelerin bile çok önemli olduğunu kaydeden Bakan Çiftçi, "Artık şahit olduğunuz veya yaşadığınız kazaları konum, fotoğraf ve video ekleyerek anlık merkezimize bildirebileceksiniz. Burada çok hayati bir hususun altını çizmek istiyorum. Sisteme yüklediğiniz bu görseller, sigorta işlemi veya hasar tespiti için değildir. Tek amacımız kazanın şiddetini ve araçta sıkışma olup olmadığını saniyeler içinde analiz ederek, olay yerine en doğru ekibi en uygun teçhizatla yönlendirmektir’’ dedi.

Uygulamada ’Diğer İhbarlar’ menüsünün de yer aldığını belirten Çiftçi, ‘terör, kaçakçılık ve düzensiz göçmen hareketliliğinden cinsel saldırı veya intihar girişimi gibi saniyelerin hayati olduğu vakalara kadar pek çok kritik durum için tasarlandığını belirtti. Trafikteki temel amacın ceza yazmak değil, can güvenliğini sağlamak olduğunu kaydeden Bakan Çiftçi, devletin vatandaşa tuzak kurmadığını vurguladı. Portal içerisinde radar noktalarının yer almasının tuzak kurulmadığının en büyük teminatı olduğunu belirten Bakan Çiftçi, ‘’Artık yola çıkmadan rotanızı oluşturduğunuzda güzergâhınızdaki EDS’leri, sabit radarları ile hız koridorlarını tüm şeffaflığıyla ekranınızda görebileceksiniz. Güvenlik gereği çevirme noktalarının tam konumunu vermesek de yol boyunca toplam kaç trafik kontrolünden geçeceğinizi sizlere en başından bildiriyoruz. Buradaki tek gayemiz sizleri kurallara uymaya teşvik ederek kazaları önlemek ve her bir vatandaşımızın sevdiklerine sağ salim ulaşmasını sağlamaktır’’ açıklamasında bulundu.

AFETLERDE TELEFON YOĞUNLUĞU AZALACAK

Yeni nesil dijital modül ile birlikte muhtemel bir doğal afette cep telefonlarında oluşan yoğunluğun önüne geçilmesinin hedeflediğini belirten Bakan Çiftçi, "Deprem gerçeğimizde doğru bilgiye erişim sağlamayı ve afet anlarındaki haberleşme krizini çözmeyi hedefliyoruz. ’Son Depremler’ modülümüzle ülke genelindeki sarsıntıları haritadan anlık takip edebilir, dilerseniz sadece bulunduğunuz bölgedeki depremleri filtreleyebilirsiniz. Sistemin en hayati özelliği ise ’Güvendeyim’ butonudur. Bu sayede sevdiklerinizin kaygısını saniyeler içinde giderirken, aynı anda telefonlara yüklenilmesini de önlemiş olacağız. Böylece iletişim hatlarımızın çökmesini engelleyerek, enkaz altında veya gerçekten zor durumda kalan vatandaşlarımızın 112’ye ulaşabilmesi için hatları açık tutacağız’’ dedi.

ARAMA KÖPEKLERİ İÇİN ÖZEL FREKANS

Uygulama içerisinde arama köpeklerinin duyabileceği özel bir frekansın olduğunu duyuran Bakan Çiftçi, "Afet sonrası enkaz altında sesinizi duyurmanın zor olduğu anlarda ’Alarm Butonu’ devreye giriyor. Butonun çıkaracağı yüksek frekanslı sesle ekiplerimizin size saniyeler içinde nokta atışı ulaşmasını sağlıyoruz. İnsan kulağının duyamayacağı, arama kurtarma köpeklerinin duyabileceği özel bir ses frekansı üretir. Bu sayede köpeklerin yön bulmasına ve konumunuzu tespit etmesine yardımcı olur" şeklinde konuştu.

YARDIM ELİ GEÇ KALMASIN

Asılsız yapılan ihbarlara karşı uyarıda bulunan Bakan Çiftçi, "Yaşam mücadelesi veren bir başka canımızın hakkına girmektir. Kanuni yaptırımları bir yana, lütfen bu büyük vicdani sorumlulukla hareket edelim ki devletimizin yardım eli darda kalan hiçbir vatandaşımıza geç kalmasın’’ açıklamasında bulundu.

YÜZDE 100 YERLİ UYGULAMA İLE HER AN YANINIZDAYIZ

Bakan Çiftçi, uygulama kapsamında anlık bilgilerin alınacağını kaydederek şu ifadeleri kullandı: "Uygulamamız üzerinden seçeceğiniz 5 il ve 5 ilçe için deprem, sel ve aşırı yağış gibi acil durum uyarılarını artık anında alabileceksiniz. İlerleyen süreçte bu altyapıyı daha da büyüterek, sadece afetleri değil, güvenlik ve trafiği ilgilendiren kritik kamu duyurularını da sisteme ekleyeceğiz. Kendi mühendislerimizin emeğiyle hiçbir dış destek almadan geliştirdiğimiz yüzde 100 yerli ve milli uygulamamızla artık her an yanınızdayız. Şu an İngilizce dil desteğiyle sunduğumuz sistemimize yakında yeni diller de eklenecektir. Çok yakında yapay zeka destekli yepyeni özelliklerle bu kalkanı çok daha akıllı ve yetenekli bir hale getireceğiz."