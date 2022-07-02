1100 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban ikramiyesi hesaplara yattı mı?

9 Temmuz'da dini bayramlarımdan olan Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Emekliler ve hak sahipleri yılda iki kez bayram ikramiyesini almakta. Ramazan bayram ikramiyesinin ardından SGK, Bağkur ve memur emeklisi ile dul ve yetimler ile bazı hak sahipleri Kurban Bayramı ikramiyesini bayram öncesi alacak. Peki memur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Memur emeklisi Kurban Bayramı ikramiyesini ne zaman alacak? SGK ve Bağkur emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?

Memur emeklisi bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?

Memur emeklileri için ikramiyeler 2-5 Temmuz'da hesaplarda olacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre maaş günü 1 Temmuz olan 4/C'li memur emeklilerinin ikramiyeleri yarın hesaplarına yatırılacak. Maaş tarihi 2-5 Temmuz arası olan 4/C'li memur emeklileri, ikramiyelerini yine aynı tarihte alacak.

SGK ve Bağkur Kurban Bayram ikramiyesini ne zaman alacak?

4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ikramiye ödemeleri 7 Temmuz'da yapılacak. Maaş tarihleri 17-21 Temmuz arasında olan 4/A'lı işçi emeklileri için ikramiye ödemeleri 5 Temmuz'da yapılacak. 22-26 Temmuz'da maaş alanlara ise ikramiyeleri 6 Temmuz'da ödenecek.