1100 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban ikramiyesi hesaplara yattı mı?
2022 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Yaklaşık 12 milyon SGK ve Bağ-kur emeklisini yakından ilgilendiren Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu. Emekli 2022 bayram ikramiyesi için bakanlık müjdeli haberi verdi. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar? İşte emekli ikramiyesine dair detaylar...
9 Temmuz'da dini bayramlarımdan olan Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Emekliler ve hak sahipleri yılda iki kez bayram ikramiyesini almakta. Ramazan bayram ikramiyesinin ardından SGK, Bağkur ve memur emeklisi ile dul ve yetimler ile bazı hak sahipleri Kurban Bayramı ikramiyesini bayram öncesi alacak. Peki memur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Memur emeklisi Kurban Bayramı ikramiyesini ne zaman alacak? SGK ve Bağkur emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?
Memur emeklisi bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?
Memur emeklileri için ikramiyeler 2-5 Temmuz'da hesaplarda olacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre maaş günü 1 Temmuz olan 4/C'li memur emeklilerinin ikramiyeleri yarın hesaplarına yatırılacak. Maaş tarihi 2-5 Temmuz arası olan 4/C'li memur emeklileri, ikramiyelerini yine aynı tarihte alacak.
SGK ve Bağkur Kurban Bayram ikramiyesini ne zaman alacak?
4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ikramiye ödemeleri 7 Temmuz'da yapılacak. Maaş tarihleri 17-21 Temmuz arasında olan 4/A'lı işçi emeklileri için ikramiye ödemeleri 5 Temmuz'da yapılacak. 22-26 Temmuz'da maaş alanlara ise ikramiyeleri 6 Temmuz'da ödenecek.