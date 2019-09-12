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11 yaşındaki milli sporcu 7 yıla 38 madalya ve 3 kupa sığdırdı

- Sporla 4 yaşında tanışmasının ardından son 7 yılda katıldığı organizasyonlarda 38 madalya ve 3 kupa kazanan 11 yaşındaki milli sporcu Tuana Akdemir, bu başarısını wushuda Avrupa ve dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor - Tuana Akdemir: "Spora başladığımdan beri 38 madalya ile 3 kupa kazandım. İnşallah bunlara yenilerini ekleyebilirim. Şu an wushu, satranç ve tenise devam ediyorum. Hepsi de benim için çok değerli ve severek yapıyorum"- Baba Bayram Akdemir: "Biz de engel olmadık kızımıza. (Sporu kastederek) 'Seviyor ve istiyorsa neden yapmasın' diye düşündük. Bu tür konularda önünü açınca Tuana başarıdan başarıya koştu"

12 Eylül 2019 Perşembe 11:44
11 yaşındaki milli sporcu 7 yıla 38 madalya ve 3 kupa sığdırdı


KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Ankara'da katıldığı Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda minik kızlar 12 yaş altında "shaolingun" birincisi olan milli sporcu Tuana Akdemir, 7 yıllık spor kariyerine ulusal ve uluslararası alanda 38 madalya ile 3 kupa sığdırdı.

Yedi yıldır farklı spor branşlarında organizasyonlara katılan, 38 madalya ve 3 kupa kazanan 11 yaşındaki Tuana Akdemir, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca temmuz ayında 15 Temmuz şehitleri anısına Ankara'da düzenlenen ve 11 ülkeden 575 sporcunun katıldığı turnuvada minik kızlar 12 yaş altında "shaolingun" birincisi oldu.

Tuana Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yaşında sporla tanıştığını ve o günden beri cimnastik, wushu, satranç, yüzme ve tenisle ilgilendiğini söyledi.

Okuldaki birçok arkadaşının kendisini örnek alarak spora başladığını vurgulayan Tuana, çevresindekileri etkilediğini görmenin kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Avrupa şampiyonu olmak istediğini aktaran milli sporcu, 8 dünya şampiyonluğu bulunan Elif Akyüz'ü örnek aldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Spora başladığımdan beri 38 madalya ile 3 kupa kazandım. İnşallah bunlara yenilerini ekleyebilirim. Şu an wushu, satranç ve tenise devam ediyorum. Hepsi de benim için çok değerli ve severek yapıyorum. İlk başladığım spor olan cimnastikte Türkiye şampiyonluğum var. Daha sonra wushuya geçiş yaptım. Wushuda da Balkan şampiyonluğu elde ettim. Ayrıca teniste de Türkiye şampiyonluğum var. Satrançta ise Konya şampiyonluğum var. Ben de Elif Akyüz gibi dünya şampiyonlukları kazanmak istiyorum."

Başarmanın yolunun çok çalışmaktan geçtiğine işaret eden Tuana Akdemir, "Antrenmanlara katılmak için can atıyorum." diye konuştu.


- Başantrenör Bayraktar: "Tuana, wushuda üst düzey bir yetenek"


Selçuklu Belediyespor Wushu Takımı Başantrenörü Mehmet Bayraktar, küçük yaştan itibaren yetiştirmeye başladığı öğrencilerinin başarıya ulaşmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Tuana Akdemir'in çalışkanlığı ve hırsıyla ön plana çıkan bir öğrencisi olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Tuana Akdemir, wushu sporunda üst düzey bir yeteneğe sahip. Cimnastik, satranç, tenis ve yüzmede de aldığı madalya ve kupalar var. Çok hırslı ve mücadeleyi seven bir sporcu." ifadelerini kullandı.


- Baba Akdemir: "Tuana başarıdan başarıya koştu"


Ailece sporu önemsediklerini belirten milli sporcunun babası Bayram Akdemir, kızının birçok spor dalıyla uğraşıp sporla iç içe yaşamasının da başarıyı getiren bir etken olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"(Tuana'nın başarısını kastederek) Okul çevresinden de çok güzel geri dönüşler olduğu için Tuana'ya pozitif bir enerji verdi. Açıkçası bu tür motivasyonlar sayesinde de çocuk aldı başını gitti. Biz de engel olmadık kızımıza. 'Seviyor ve istiyorsa neden yapmasın' diye düşündük. Bu tür konularda önünü açınca Tuana başarıdan başarıya koştu. Biz de anne ve babası olarak çok memnun ve mutluyuz."

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:44
  1. Bayram Akdemir
  2. Mehmet Bayraktar
  3. Satranç
  4. Selçuklu Belediyespor Wushu Takımı
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  9. Wushu Kung Fu
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