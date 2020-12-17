İSTANBUL (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, "Gelişmiş ülkelerin birçoğu sağlık hizmetleri bakımından ciddi zorluklarla karşılaşıp sağlık sistemleri iflas etme noktasına gelirken, bu süreçte sağlık yardımları başta olmak üzere, vatandaşlarımızın tüm zorunlu hizmetlerimizden faydalanmasını kesintisiz bir şekilde sağlamış bulunmaktayız." dedi.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından düzenlenen, "11. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları" Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SGK, özel, kamu ve üniversite hastaneleri, sigorta şirketleri ve sağlık sektörüne ürün ve hizmet sağlayan firmaların katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, pandemi nedeniyle olağanüstü bir süreçten geçildiğini, bu sürecin kahramanlarının fedakar sağlık çalışanları olduğunu ifade etti. Yılmaz, pandemi sürecinde sağlık çalışanları başta olmak üzere hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, hastalara acil şifalar diledi.

Yılmaz, 2006 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan Sosyal Güvenlik Reformu ile üç kurumun tek çatı altında birleştiğini ve sigortalılık, emeklilik ve sağlık alanında ciddi kazanımlar elde edildiğini hatırlattı. Yapılan reformun en önemli parametresinin, Genel Sağlık Sigortası uygulaması olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Reform ile kurulan yeni sistemde tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşmış, sağlık güvencesindeki vatandaşlarımızın oranı yüzde 70'lerden yüzde 99,5'lere çıkmıştır. 2006 yılıyla karşılaştırdığımızda aktif sigortalı sayımız 14 milyondan yaklaşık yüzde 55'lik artışla 22 milyona, emeklilerin sayısı ise dosya bazında 7,2 milyondan yaklaşık yüzde 74'lük artışla 12,4 milyona çıkmıştır. Bizim için reform bitmiş bir süreç değildir. Sürekli iyileştirmeler ve vatandaşlarımızın refah seviyesini artıracak yeni düzenlemeler yapmaya devam ediyoruz."

- "Pandemi sürecinde sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığını gördük"

Yılmaz, pandemi sürecinde ülkedeki sosyal güvenlik sisteminin güçlü temelleri ve kapsayıcılığını görmüş olduklarının altını çizdi. Salgının başlangıcından itibaren SGK olarak prim ödeme sürelerinin ertelenmesinden sağlık hizmetlerinin iyileştirmesine, nakdi ücret desteğinden yapılandırmaya kadar işveren ve sigortalıların yanında yer aldıklarını ve yer almaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Gelişmiş ülkelerin birçoğu sağlık hizmetleri bakımından ciddi zorluklarla karşılaşıp sağlık sistemleri iflas etme noktasına gelirken, bu süreçte sağlık yardımları başta olmak üzere, vatandaşlarımızın tüm zorunlu hizmetlerimizden faydalanmasını kesintisiz bir şekilde sağlamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, geri ödemesini yaptıkları tüm sağlık hizmetleri için belirlenecek doğru strateji ve ihtiyaç analizi ile kurumun uzun vadeli sürdürülebilirlik ilkesi ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Sağlık Uygulama Tebliğinde güncelleme çalışmalarının ilgili birimler tarafından sürekli gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Sağlık hizmetleri için ödenen fiyatların güncellenmesinin vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmetine erişimine, sağlık tesisleri için sağlık hizmet sunumunun sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Sosyal Güvenlik Sisteminin sürdürülebilirliği kurum açısından olduğu kadar, sağlık hizmet sunucuları açısından da hayati önem taşımaktadır. Bu aşamada iki tarafa da büyük görevler düşmektedir. Kurum olarak bize düşen görev, sunulan hizmetin karşılanmasıyken sizlerden de hakkaniyetli, kaliteli ve belirlenmiş standartlara uygun sağlık hizmeti sunmanız beklenmektedir. Sizlerle bugüne kadar yapmış olduğumuz bu ve benzeri çalışmalar vatandaşlarımıza daha kaliteli, doğru ve etkin hizmet vermek yönünde kendimizi geliştirmemizde yol gösterici olmuştur. Bundan sonra da bu tür çalışmalara katılım ve desteğimiz her daim devam edecektir. SUT artışlarında belki uzun yıllar yapılamadı ancak 2020 başında yapmış olduğumuz artışla ciddi iyileştirmeler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Sizler de takdir edersiniz ki çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak beklenmeyen ve öngörülmeyen giderlerimiz söz konusu oldu. İnşallah sizlerin bu taleplerini de göz ardı etmeyeceğiz diye düşünüyorum."

- "Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla ilgili yeni bir tasarıma ihtiyaç var"

Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Mehmet Altuğ da salgında sektörün elinden gelen çabayı gösterdiğini ifade ederek, "Başını ve sonunu bilmediğimiz bir sorunla mücadele ettik ve halen etmeye devam ediyoruz. Küçük ve orta ölçekli yapılarımızın zorlanacağı ve hatta bu süreci kaldıramayacağı bir mücadeleydi bu. Buna rağmen özel hastanelerin, özel sağlık kuruluşlarının, merkezlerin sürece farklı şekillerde dahil olduğunu ve çok önemli katkılar sunduğunu sektör olarak da millet olarak da gördük." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının dinamik bir süreç yönettiğini dile getiren Altuğ, şöyle devam etti:

"Pandemi ödemelerinin kısa bir dönem de olsa iptal edilmesi gerçekten bizim için sıkıntılı bir süreç idi. Ama yetkililere çok teşekkür ediyorum, bu sıkıntıyı gördüler ve hızlı bir şekilde telafi etme yoluna gidildi. Kamunun personel alımları ki ikinci bir alım daha yapılacak, bu noktada da sektör olarak birtakım zorluklar, sıkıntılar yaşadık ve yaşayacağız. Bunun mutlaka kamunun göz önünde bulundurması gerektiğini ve hizmetlerin aksamaması noktasında bu alımların dikkatli şekilde yapılması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla ilgili yeni bir tasarıma ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz. Platform olarak sağlık kurumlarından yetkililerin, Türkiye Sigortalar Birliğinin ve OHSAD Yönetim Kurulunun da katılımlarıyla detaylı bir çalışma yaptık. Tamamlayıcı sağlık sigortası geliştirilmeli, özendirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. SUT fiyatlarının güncel tutulduğu, hastanelerin cari giderlerini tamamlamak şeklindeki bir uygulama ile hem hastayı hem hastaneleri hem de sigortalıları düşünen bir sistemin çok daha sürdürülebilir ve verimli olacağına inanıyoruz."

Altuğ, sağlık turizminin ülkeye ve sektöre büyük faydalar sağladığını, salgın sonrasında daha fazla katkı sağlayacağını belirterek, sağlık turizmi açısından tanıtımın iyi yapılması ve mevcut avantajın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

- OHSAD Başkanı Reşat Bahat

OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Reşat Bahat, Türkiye'nin vaka sayısında dünyada ilk 10'da, hasta ölümlerinde ise 19. sırada olduğunu belirterek, "Aslında sağlık sistemimizin başarısı bu istatistikte yatıyor." dedi.

Zaman zaman özel sektör olarak "kırgınlıkları ve yılgınlıkları" olabildiğini belirten Bahat, şöyle konuştu:

"Sektörümüz hizmetlerinin yüzde 90'ını neredeyse fark almanın yasak olduğu bölümlerde sunmak zorunda kaldı. Aslında hizmetleri kamulaştırılan bir sektör olduk. Tabii ki hizmetimiz kamusallaştırıldıysa ödemeniz kamusallaştırıldıysa doğal olarak kalanına da katkı sağlanması gerekir ama biz ödemeler konusunda maalesef piyasa kurallarıyla karşı karşıya kaldık. Bu konudaki serzenişlerimiz bir sürü merci tarafından doğru duyuldu. Ama bazı arkadaşlarımız bunu yanlış duyarak, bizim kamusallaştırılmayı istediğimize inandı. Bizim istediğimiz 'Bu kadar hizmeti kamusallaştırdıysanız personelimizin maaşını, kiramızı veya giderlerimizi ödeyin, gerekirse bir süre siz yönetin biz çalışalım' demekti. Ancak bunlardan hiçbirisi istediğimiz gibi henüz olmadı."

Özel hastanelerin bu dönemde imkanlarını sonuna kadar kullandıklarını, bu yapılırken "Kamu verir mi vermez mi?" diye sorgulanmadığının da altını çizen Bahat, bunun halkta ve siyasette bir karşılığının olacağına inandığını dile getirdi.

SUT'ta yapılan değişiklikleri de doğru bulduklarını vurgulayan Bahat, "Her ne kadar aldığımız küçük de olsa katkı pandemi sürecinde uçup gitse de ben bunun devamının geleceğine olan inancımı devam ettiriyorum." dedi.

