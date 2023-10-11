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Tarih 11 Ekim 2021: Eski Milletvekili İsmet Uçma'nın vefatı
Tarih

11 Ekim 2021: Eski Milletvekili İsmet Uçma'nın vefatı

Yeniakit Publisher
2023-10-11 06:43:00 -
11 Ekim 2021: Eski Milletvekili İsmet Uçma'nın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Eski Milletvekili İsmet Uçma'yı hayırla yâd ediyoruz.

İsmet Uçma, 1 Ocak 1955 yılında Ordu Fatsa’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Aynı fakültede Kelâm Felsefe Anabilim Dalında “Kur’an ve Sünnette Şefaat Kavramı” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında “Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik” adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı.
Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yapmıştır. Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurmuştur. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçilmiştir.



Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği yapmıştır. Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlenmiştir. TBMM XXIV., XXV. ve XXVI. Dönem İstanbul Milletvekilidir. Altı çocuk babası olan Uçma, 11 Ekim 2021 tarihinde İstanbul’da 66 yaşında akciğer kanseri nedeniyle öldü. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.


      İsmet Uçma Kütüphanesi

Üsküdar Belediyesi tarafından İsmet Uçma Kütüphanesi; Bulgurlu Mahallesinde yer alan Libadiye Yaşam Kompleksi içinde Mayıs 2023 tarihinde hizmete açılmıştır. 20 bin kitap kapasitesi olan İsmet Uçma Kütüphanesi; 9750 basılı kitap, 26 bin elektronik (çevrimiçi) kaynakla kullanıma sunulmuştur. Kütüphanede Yordam Otomasyon Sistemi kullanılmış olup, kitaplar DEWEY sınıflama sistemiyle kataloglandırılmıştır. 200 kişi kapasiteli İsmet Uçma kütüphanesine üyelik ücretsiz olup haftanın 7 günü 08:30 - 22:00 saatleri arasında rezervasyon sistemi ile kullanıcılarına hizmet vermektedir.

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