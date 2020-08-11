11 Ağustos altın fiyatları | Son dakika bugün altın ne kadar yükseldi?
11 Ağustos altın fiyatları son dakika güncel listesiyle haberin detayında yer alıyor. Altın alacak olanlar gram altın, tam altın, reşat altın, 24 ayar, 22 ayar, 18 ayar, cumhuriyet altını, külçe altın, çeyrek altın, yarım altın ve gram altın fiyatlarını araştırıyor. Aniden yükselişe geçen altın fiyatları cep yaksa da altın almak isteyenler bütçelerini kontrol ederek altın alıyor. Peki ama bugün altın kaç para? Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durum ne? Son dakika altın gündemi...
GRAM ALTIN
- Alış fiyatı: 473,94
- Satış fiyatı: 474,02
22 AYAR BİLEZİK
- Alış fiyatı: 436,00
- Satış fiyatı: 441,00
CUMHURİYET ALTINI
- Alış fiyatı: 3.082,60
- Satış fiyatı: 3.205,00
YARIM ALTIN
- Alış fiyatı: 1.541,30
- Satış fiyatı: 1.609,80
ÇEYREK ALTIN
- Alış fiyatı: 773,00
- Satış fiyatı: 804,90
REŞAT ALTIN
- Alış fiyatı: 3.115,07
- Satış fiyatı: 3.237,95
22 AYAR ALTIN GRAMI
- Alış fiyatı: 430,52
- Satış fiyatı: 447,17
18 AYAR ALTIN GRAMI
- Alış fiyatı: 198,84
- Satış fiyatı: 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- Alış fiyatı: 266,40
- Satış fiyatı: 309,21
Bir önceki günün altın fiyatlarını karşılaştırmak için, aşağıdaki habere tıklayabilirsiniz.