10XL kıyafet üretiyordu: Tekstil devi iflas etti

İngiltere’de erkeklere yönelik büyük beden giyim ürünleri sunan Big Boys, iflas sürecine girerek faaliyetlerini durdurdu. 2XL’den 10XL’ye kadar ürün gamıyla bilinen şirketin, 2025 yılı finansal kayıtlarına göre 12 çalışanı bulunuyordu. Artan maliyetler ve daralan perakende pazarı, markanın kepenk indirmesinde etkili oldu.

Aynı dönemde Türkiye’nin ihracat merkezlerinden biri olan Denizli, tekstil ve özellikle ev tekstili alanında küresel pazardaki gücünü daha da artırdı. Kent, üretim kapasitesi ve ihracat rakamlarıyla dünya çapında dikkat çekiyor.

Denizli ev tekstilinde dünyaya yön veriyor

Denizli’de faaliyet gösteren firmaların 2025 yılı ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 4,7 milyar dolara ulaştı. Kentten 183 ülkeye ihracat yapılırken, en fazla dış satım İngiltere, ABD, İtalya, Almanya ve Hollanda’ya gerçekleştirildi.

Toplam ihracatın 1 milyar 368 milyon dolarlık kısmını tekstil ve konfeksiyon sektörü oluşturdu.

•Havlu: 108 ülkeye 412 milyon dolar

•Nevresim: 96 ülkeye 250 milyon dolar

•Bornoz: 91 ülkeye 134 milyon dolar

Küresel havlu ihracatında Türkiye yüzde 9 pay alırken, Denizli tek başına yüzde 6’lık payla dünya pazarında öne çıkıyor. Kent, havlu, bornoz ve nevresimdeki başarısıyla “ev tekstili şehri” unvanını güçlendiriyor.

“Ev tekstilinin lideri Denizli”

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kentte 1676 ihracatçı firma bulunduğunu belirterek, Denizli ihracatının yüzde 29’unun tekstil ve konfeksiyon sektöründen geldiğini söyledi.

Memişoğlu, “İkinci sırada yüzde 22 ile elektrik-elektronik sektöründe kablo ihracatı yer alıyor. Üçüncü sırada ise demir ve demir dışı metallerde bakır ve ham bakır kablo ihracatımız var. Denizli artık sadece tekstilde değil, diğer sektörlerde de ağırlığını hissettiriyor” dedi.

Türkiye’den yapılan havlu ihracatının yüzde 76’sının, bornoz ihracatının yüzde 66’sının ve nevresim ihracatının yüzde 61’inin Denizli’den gerçekleştirildiğini vurgulayan Memişoğlu, kentin havlu ve bornoz üretiminde ülke toplamının yaklaşık yüzde 90’ını karşıladığını ifade etti.

Hedef 5 milyar dolar

2026 hedeflerine de değinen Memişoğlu, “2025’te ulaştığımız 4,7 milyar dolarlık ihracat, gözümüzü 5 milyar dolar hedefine dikmemize neden oldu. 2026’nın, ihracatta daha da yukarı çıktığımız bir yıl olmasını bekliyoruz” diye konuştu.