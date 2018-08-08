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106 bin aracını geri çağırdı! Motor yangınları BMW'nin başını ağrıtacak

BMW, egzoz gazının devirdaimini sağlayan modüldeki teknik bir hata nedeniyle 324 bin dizel aracı geri çağırdı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 22:11
106 bin aracını geri çağırdı! Motor yangınları BMW'nin başını ağrıtacak

Güney Kore`de başlayan sorunun ardından 27 motor yangınının yaşanması üzerine ilk olarak 106 bin aracı geri çağıran BMW hakkında 13 ayrı dava da açıldı.

Özür dileyen BMW yetkilileri, incelemelerin ardından benzer sorunun Avrupa`da olabileceği nedeniyle Avrupa`daki 324 bin aracını da geri çağırıyor.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) haberine göre, BMW dizel arabalarındaki egzoz gazı devirdaim modülündeki teknik bir sorun nedeniyle ilk olarak Güney Kore'de başlayan geri çağırmalar Avrupa geneline de sıçradı.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı geçen yıl, 520d modeli de dahil olmal üzere BMW dizel motorlu araçlardaki bu sorun nedeniyle 27 motor yangını yaşandığını belirterek soruşturma açmış ve Münih merkezli üretici Kore'de bulunan 106 bin sorunlu araç için 20 Ağustos'tan itibaren geri çağırma kararı almıştı.

Küresel otomobil pazarında satış adetlerine göre dünyanın 11. büyük piyasası olan Güney Kore'nin lüks segment araç piyasasını Hyundai ve Kia domine ederken, genel olarak en popüler 2. otomobil markasının BMW olduğu belirtiliyor.

BMW Kore Başkanı Kim Hyo-joon hafta başındaki basın toplantısında, "Son dönemdeki motor yangınları nedeniyle endişelere neden olduğumuz kişi ve hükümtten içtenlikle özür dileriz." ifadelerini kullanmıştı. BMW, Mercedes'in ardından ülkenin en çok ithal edilen aracı ancak motor yangınları nedeniyle aleyhine ülkede açılmış 13 dava bulunuyor.

Alman basındaki haberlere göre benzer sorundan Almanya'da da 96 bin 300 araç etkilenmiş durumda ve geri çağırmalar sonrası kontrollerde hatalı modülün değiştirileceği belirtiliyor. Avrupa genelindeki toplam geri çağırılan araç ise 324 bin civarında.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 22:11
  1. motor yangını
  2. BMW
  3. Güney Kore
  4. motor yangınları

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