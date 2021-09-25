105 FETÖ’cüye gözaltı kararı

Şüphelilerden 78’i yakalanırken 10’u tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 19 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 35’i yakalandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre “sivil imamlar” ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan 14 muvazzaf, 13 eski asker, 20 “mahrem imam” ve daha önce ilişiği kesilen 4 askeri öğrenci olmak üzere, toplam 51 şüphelinin Ankara merkezli 19 ilde eşzamanlı gözaltına alınmalarına yönelik karar verildi. Bu kapsamda, başlatılan çalışmada 35 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Mersin merkezli Bursa ve Diyarbakır’da da FETÖ’ye yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9’u yakalandı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.



Ordu’da da FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Şüpheliler arasında yer alan ve bu yeni yapılanmada mütevelli üyesi olarak tanımlanan 10 şüpheli, Gülyalı ilçemizde bulunan bir restoranda toplantı halinde bulundukları sırada, himmet olarak aralarında topladıkları paralarla birlikte suçüstü yakalanmışlardır” denildi. Öte yandan; Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, 34 şüpheliden 7’si tutuklandı, 27’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ’nün firari sözde medya imamı yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün sözde “medya imamı” olduğu belirlenen hükümlü, Afyonkarahisar’da yakalandı. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kapatılan Zaman gazetesinin bölge sorumlusu olan İ.E’nin içinde bulunduğu aracı, Karahisar tüneli çıkışında yapılan yol uygulamasında durdurdu. Örgütün sözde “medya imamı” olduğu belirlenen İ.E, gözaltına alındı. Araçta ele geçirilen 4 cep telefonu, flaş bellek ve tablete de el konuldu. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.