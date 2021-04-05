  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 104 emekli amirale ilişkin önemli uyarı! “Bellerinde tabancalarla…”
Gündem

104 emekli amirale ilişkin önemli uyarı! “Bellerinde tabancalarla…”

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, emekli amirallerin halen belinde tabanca, yanlarında korumayla ve devlet desteğiyle yaşadıklarını hatırlatarak, “Halen görevdeymiş gibi ağırlanmalarının mutlaka karşılığı vardır. Kimse ‘bunlar emeklidir, darbe de nereden çıktı’ demesin” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 15:36:00 -

Akit TV’nin büyük ilgiyle takip edilen programı Manşetlerin DiliFeridun Erdoğral’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza geldi. Programda, 104 emekli amiralin hükümete yönelik darbe imalı bildirisi de konuşuldu.

Programda Feridun Erdoğral, “ABD Ordusu Dedeağaç’a, 13 km yakınımıza geldi. Suriye, Irak ve Libya’da hiçbir şey durulmuş değil. Etrafımızda bir ateş çemberi var ve çember giderek daralıyor. Bunlar (muhalifler) göremiyor mu bu tabloyu?” diye sordu.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

Askeri vesayet darbeleri, halkın kendisini temsil eden iktidarı devirmek için yapıyor. Evvelki yıllarda, 27 Mayıs’ta tam da halkın seçtiği bir iktidar devrilmek istenmiştir. 12 Eylül’de belki biraz da anarşi ortamından rahatsız olan toplumun desteğini alarak yapıldı. 28 Şubat hakeza tam da Erbakan hocaya karşı yapılmıştı yani milletin tam temsilcilerine karşı askeri vesayetin kendisini dinç tuttuğunu, daha cevval hareket ettiğini görüyoruz. Sonrasında 2003 yılında, Erdoğan’ın yeni başbakan olduğu tarihte genç subaylar rahatsız, gibi başlıklarla bir şekilde sopa gösterilmeye çalışıldı. 2007’de muhtıra ve 2016’da resmen askeri darbe… Milletin oylarıyla seçtiği kişileri biz istemiyoruz, biz kendi kafamızdan adamların yönetimde olmasını istiyoruz, diyorlar. Bugüne geldiğimiz noktada da, bu askerler görevde değil o yüzden darbe marbe yapamazlar, diyorlar ama hatırlayın; Bundan 3 ay kadar önce biz Can Ataklı’nın konuşmasını dinledik. Ne diyordu; ‘efendim AK Parti’nin devrilmesinin tek noktası var. Bizim umudumuz Türkiye’nin askeri olarak büyük bir başarısızlık yaşaması lazım.’ Can Ataklı’nın bu söylemi, Metin Akpınar’ın, ‘ayağından sallandırırlar’ şeklindeki göndermesi var. Bunlar, darbelere, muhtıralara zemin hazırlayan, toplumu duruma hazırlamaya çalışan söylemlerdir. Muhtıra da aslında darbeye hazırlık sağlayan bir girişimdir.

Dolayısıyla bunları masum göstermeye çalışan, Akşener’in dediği gibi ‘zevzeklik yapmışlar’ gibi bakış açılarına kimsenin rağbet etmemesi gerekir. Eğer bu amiraller ordu evlerine gidiyorlar, kapıdaki asker onlara selam duruyorsa, bu amiraller bellerinde tabancalarla dolaşıyorsa, devletin verdiği koruma ve araçlarla dolaşıyorlarsa, o zaman halen görevdeymiş gibi ağırlanmalarının mutlaka bir karşılığı vardır. O açıdan da kimse ‘Bunlar emeklidir, TSK üzerinde bir etkilerinin olması söz konusu değildir, nereden çıktı muhtıra’ gibi bir yaklaşım gösterilmesi bence doğru değildir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasan

Lütfen iceri atin 
  • Yanıtla
Teşkilat 6. Bölüm öncesi sürpriz gelişme! Diziden ayrıldı
Medya

Teşkilat 6. Bölüm öncesi sürpriz gelişme! Diziden ayrıldı

TRT1’de ekranlara gelen reyting rekortmeni dizi olan Teşkilat'ta sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!
Gündem

Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!

Milletin iradesine parmak sallayarak darbe bildirisi yayınlama cüretinde bulunan emekli sözde amiraller, devletin tüm imkanlarından faydalan..
Emekli amiraller hakkında ilk karar! Hakları iptal edildi
Gündem

Emekli amiraller hakkında ilk karar! Hakları iptal edildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, darbe imalı bildiriye imza atan 104 emekli amiralin Lojman ve koruma hakları iptal edildi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay