104 emekli amirale ilişkin önemli uyarı! “Bellerinde tabancalarla…”

Akit TV’nin büyük ilgiyle takip edilen programı Manşetlerin Dili, Feridun Erdoğral’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza geldi. Programda, 104 emekli amiralin hükümete yönelik darbe imalı bildirisi de konuşuldu.

Programda Feridun Erdoğral, “ABD Ordusu Dedeağaç’a, 13 km yakınımıza geldi. Suriye, Irak ve Libya’da hiçbir şey durulmuş değil. Etrafımızda bir ateş çemberi var ve çember giderek daralıyor. Bunlar (muhalifler) göremiyor mu bu tabloyu?” diye sordu.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

“Askeri vesayet darbeleri, halkın kendisini temsil eden iktidarı devirmek için yapıyor. Evvelki yıllarda, 27 Mayıs’ta tam da halkın seçtiği bir iktidar devrilmek istenmiştir. 12 Eylül’de belki biraz da anarşi ortamından rahatsız olan toplumun desteğini alarak yapıldı. 28 Şubat hakeza tam da Erbakan hocaya karşı yapılmıştı yani milletin tam temsilcilerine karşı askeri vesayetin kendisini dinç tuttuğunu, daha cevval hareket ettiğini görüyoruz. Sonrasında 2003 yılında, Erdoğan’ın yeni başbakan olduğu tarihte genç subaylar rahatsız, gibi başlıklarla bir şekilde sopa gösterilmeye çalışıldı. 2007’de muhtıra ve 2016’da resmen askeri darbe… Milletin oylarıyla seçtiği kişileri biz istemiyoruz, biz kendi kafamızdan adamların yönetimde olmasını istiyoruz, diyorlar. Bugüne geldiğimiz noktada da, bu askerler görevde değil o yüzden darbe marbe yapamazlar, diyorlar ama hatırlayın; Bundan 3 ay kadar önce biz Can Ataklı’nın konuşmasını dinledik. Ne diyordu; ‘efendim AK Parti’nin devrilmesinin tek noktası var. Bizim umudumuz Türkiye’nin askeri olarak büyük bir başarısızlık yaşaması lazım.’ Can Ataklı’nın bu söylemi, Metin Akpınar’ın, ‘ayağından sallandırırlar’ şeklindeki göndermesi var. Bunlar, darbelere, muhtıralara zemin hazırlayan, toplumu duruma hazırlamaya çalışan söylemlerdir. Muhtıra da aslında darbeye hazırlık sağlayan bir girişimdir.

Dolayısıyla bunları masum göstermeye çalışan, Akşener’in dediği gibi ‘zevzeklik yapmışlar’ gibi bakış açılarına kimsenin rağbet etmemesi gerekir. Eğer bu amiraller ordu evlerine gidiyorlar, kapıdaki asker onlara selam duruyorsa, bu amiraller bellerinde tabancalarla dolaşıyorsa, devletin verdiği koruma ve araçlarla dolaşıyorlarsa, o zaman halen görevdeymiş gibi ağırlanmalarının mutlaka bir karşılığı vardır. O açıdan da kimse ‘Bunlar emeklidir, TSK üzerinde bir etkilerinin olması söz konusu değildir, nereden çıktı muhtıra’ gibi bir yaklaşım gösterilmesi bence doğru değildir.”