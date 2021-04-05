104 emekli amiral için son dakika kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin darbe bildirisi yayınlamasına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Bildirinin başlığı, kullanılan dil, yayınlanma saati ve kullanılan terimlerin daha önce yayınlanan muhtıralarla benzerlik gösterdiği belirlendi. Şüphelilerin ifadeleri ve dijital incelemelerin ardından soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.

104 emekli amiral gözaltına mı alındı?

Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan re'sen açılan soruşturmada Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise 3 gün içerisinde emniyete gelmeleri için tebligat yapıldı.

Emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal mi edildi?

Darbe imalı skandal bildiriye imza atan emekli amirallerle ilgili son dakika gelişmesi. Güvenlik kaynaklarından ayınan bilgiye göre Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi. Bazı internet siteleri ve sosyal medyada "103 amiralden Montrö bildirisi" başlığı altında yayımlanan bildiri Türkiye'nin gündemine oturmuştu. bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüpheliye 3 gün içinde Emniyet'e müracaat etmeleri için tebligat yapılmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 104 emekli amiralin bildirisine tepki gösterdi, "Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir" demişti.