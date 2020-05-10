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Aktüel

102 yaşında korona virüsü yendi, şiir okuyarak taburcu oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesi’nde korona virüs tedavisi gören üç huzurevi sakini, alkışlarla taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:23:18 -
102 yaşında korona virüsü yendi, şiir okuyarak taburcu oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesi’nde korona virüs tedavisi gören üç huzurevi sakini, alkışlarla taburcu edildi. 102 yaşındaki Metin E. ise bu mutlu günü ’Atatürk’ isimli şiiri okuyarak kutladı.


İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesi’nde korona virüs tedavisi gören İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsünde yaşayan Metin E. (102), Ergül S. (79) ve Hasan D. (72), taburcu oldu. Yoğun tedavi sonrası sağlıklarına kavuşan üç vatandaş, doktorlar ve sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde uğurlandı. Hastalığı atlatmanın sevincini yaşayan Metin E., Ergül S. ve Hasan D., kendilerini iyileştirenlere teşekkür etti. 102 yaşındaki Metin E. ise sedyeyle ambulansa sevk edildiği sırada ’Atatürk’ şiirini okudu.

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