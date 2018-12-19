0553 313 94 23

100'ün üzerinde ülke başvurdu! Milli elektroşok silahı Wattozz'da 5 milyon dolarlık anlaşma

Dünyanın ilk kablosuz elektroşok silahı olma özelliğini taşıyan milli ve yerli elektroşok silahı Wattozz için Malezyalı bir firma ile 5 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:45
100'ün üzerinde ülke başvurdu! Milli elektroşok silahı Wattozz'da 5 milyon dolarlık anlaşma

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan milli elektroşok silahı Wattozz için Malezyalı bir firma ile 5 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandı.

Albayraklar Şirketler Grubu tarafından üretilen Milli Elektroşok Silahı Wattozz’a dünyadan sipariş yağıyor. Lansmanı yapıldığı günden bu yana büyük yankı uyandıran dünyanın ilk kablosuz elektroşok silahı Wattozz için Malezyalı Dian Synergy firması ile 5 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandı.

“Hedefimiz Türkiye’ye yılda ortalama 250 milyon dolar döviz girdisi sağlamak”

Malezyalı firma yetkilileri, Albayraklar Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ve Albayraklar Savunma firmasının CEO’su Sertan Ayçiçek’in hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Adnan Albayrak Milli ve Yerli Wattozz silahı için dünyanın bir çok ülkesinden siparişler aldıklarını, hedeflerinin Türkiye’ye yılda ortalama 250 milyon dolar döviz girdisi sağlamak olduğunu söyledi.

“100’ün üzerinde ülkeden başvuru var”

Albayrak, Wattozz’un artık Dünya Markası haline geldiğini ve kendilerine 100'ün üzerinde farklı ülkeden gelen distribütörlük başvurularını değerlendirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Malezyalı firma yetkilisi Bakhtiar Bin Ibrahim ise yapılan anlaşmadan dolayı büyük onur ve heyecan duyduklarını Türkiye’nin ürettiği ürünlerin kalitesine güvendiklerini ve Wattozz Elektroşok Silahı’na hayat kurtaran bir silah gözüyle baktıklarını, bu silahı ülkelerine kazandıracak olmaktan dolayı da ayrıca büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

İmza töreninde silahın Malezya’daki basın tanıtımı 24 Ocak 2019 tarihinde Kuala Lumpur'da üst düzey katılımcılar eşliğinde gerçekleşeceği bilgisi verildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:45
  1. Wattozz Elektroşok Silahı
  2. Dünya Markası
  3. milli elektroşok silahı Wattozz
  4. Wattozz
  5. Albayraklar Şirketler Grubu
  6. Malezyalı Dian Synergy
  7. Albayraklar Savunma firmasının CEO’su Sertan Ayçiçek
  8. Albayraklar Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak
  9. Bakhtiar Bin Ibrahim
  10. Kuala Lumpur

YORUM YAZ

  • HAKHAK52 dk önce
    dünya tekelini kırdık. ucuz ucuz satmayı bırakın artık. onların teklif ettiği paralar bize fazla geliyor ama değil. dünyanın en iyisini ürettiysek fiyatı da en iyisi olmalı, hakkını almalıyız.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Trump'tan flaş Suriye açıklaması
  1. Trump'tan flaş Suriye açıklaması
  2. İbneliği öven röportaja çok sert..
  3. Yemekten sonra ceviz yerseniz...
  4. Schneider Electric'e "Sanayide..
  5. Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olan..
  6. Toyota “en sorunsuz”otomobil markası..
  7. Altın fiyatları
  8. İki ülkeden tarihi karar! Asker..
  9. Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
  10. 'Kuş' hikayesi
  11. Macron'un sarı yelekliler için aldığı..
  12. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  13. Ana baba hakkı
  14. Uyuşturucu satıcılarına operasyon
  15. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük..
  16. AK Parti CHP MHP belediye başkan..
  17. Sarhoş sanılan kişinin kafasında mermi..
  18. SP Lideri Karamollaoğlu: Önümüzdeki..
  19. WFP Batı Şeria ve Gazze'deki..
  20. Denizli'de CHP'den istifa
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti

Günün Karikatürü

19 Aralık 2019
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti