Pandemi sosyal destek başvurusu | Koronavirüs salgını dünyanın en güçlü ekonomilerini bile derinden sarstı. Türkiye ise güçlü duruşuyla takdir topluyor. Salgınla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıldı. İhtiyaç sahibi hanelere 1000 TL pandemi desteği dağıtıldı. Peki, 1000 TL yardım parası için nereye başvuru yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıldığını hatırlattı. Dul, öksüz, yetim, yaşlı, hasta, asker ailesi, öğrenci gibi kesimleri özellikle desteklediklerini dile getiren Erdoğan, "Milletimiz de bu çabalarımıza her türlü katkıyı sağlıyor. Mesela Biz Bize Yeteriz Kampanyası'nda, ana muhalefete ve diğerlerine özellikle sesleniyorum; toplanan 2 milyar 80 milyon liralık kaynağı, hane başı 1000 lira olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Normalleşme desteği kapsamında 202 bine yakın iş yerinde çalışan 1 milyon 400 bin sigortalımıza 1,1 milyar lira prim desteği verdik" dedi.

1000 TL yardım başvurusu | Kimler 1000 TL yardım alabilir?

Pandemi destek yardımı ilk iki faz ödemeleri için başvuru alınmadı. Hali hazırda sosyal yardım alan vatandaşlara pandemi sebebiyle 1000 TL yardım yapıldı. 3. faz ödemeleri içinse ihtiyaç sahibi ailelerin başvuru yapması gerekiyor. Başvurular e-devletten yapılıyor. Değerlendirmeler sonunda ise 1000 TL pandemi yardımı ödeniyor.

Kimler Pandemi Sosyal Destek parası alamaz?

1000 lira nakdi destek başvurusunda bulunmak isteyenler kimlerin başvuru yapamayacağını merak ediyor. Faz 1 ve Faz 2’de ödeme alanlara 3. faz ödemesi yapılmıyor. Kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlara da 1.000 TL yardım parası ödenmiyor.

1000 TL sosyal destek başvuru nereden yapılıyor?

1000 TL pandemi sosyal destek başvuru e devlet üzerinden yapılıyor. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. TC kimlik numarası son hanesi 0 olanlar başvurularını pazartesi günleri, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe, 8 olanlar Cuma günleri başvuru yapabiliyor. Cumartesi-Pazar günleri ise TC kimlik numarasının son hanesine bakılmaksızın şartlara uyan herkes başvuru yapabiliyor.

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