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100 metrelik şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Kastamonu’da yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:49:51 -
100 metrelik şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Kastamonu’da yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Devrekani’de Asarcık köyünde ikamet eden evli ve 1 kız babası Önder Ata, traktörüyle seyir halindeyken yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlandı. Yaşanan feci kazada Önder Ata, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, Ata’nın cenazesi ise Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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