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Aktüel 100 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

100 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde balıkçı yardımcı gemisindeki 100 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 21:19:00 -
100 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz açıklarında balıkçı yardımcı gemisi içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine, bölgeye hareket etti.

Hareket halindeki gemiye çıkan ekipler, buradaki 100 düzensiz göçmeni bota aldı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli de gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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