100 bini aşkın insanın yaşamına değer kattı

Geliştirdiği teknolojilerle insan hayatına değer katarak iyileştirmeyi amaçlayan Turkcell, Türkiye’nin dijital dönüşümünü sağlarken sürdürülebilir bir gelecek için projelerine hız kesmeden devam ediyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ilk günden bu yana kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle Turkcell olarak insanların hayatında özel bir yer edindiklerini belirterek, şunları kaydetti: “2020 yılında yaşadığımız pandemi süreci dayanışmanın, toplumsal fayda gözeten projelerin ve sosyal hayatın ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu hatırlamamızı sağlarken, teknolojinin özellikle bu noktadaki gücünü ortaya koydu. Dijital uygulamalar sayesinde mesafeler azaldı, iletişimimiz ve sosyal farkındalığımız daha da arttı. Biz sosyal bariyerleri ortadan kaldırmak ve toplumsal fırsat eşitliğine destek olarak refahı arttırmak için teknolojinin kaldıraç etkisini kullanan bir teknoloji şirketiyiz. Bu zorlu dönemde de devam ettiğimiz projelerimizle gördük ki teknoloji hepimizi ortak bir noktada buluşturmaya, geleceğe pencere açmaya ve umut vermeye devam ediyor. Çeyrek asırdır olduğu gibi 2020’de de 100 bini aşkın vatandaşımızın hayatına değer katabildiğimiz için gururluyuz. Önümüzdeki yıllarda da projelerimizle insanları hayata tam ve eşit bağlamaya, onları gülümsetmeye ve sahip oldukları potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sahip oldukları potansiyellerini hayata geçirebilmelerine destek olmak, sosyal bariyerleri ortadan kaldırmak ve toplumsal fırsat eşitliği sağlamak için teknolojinin kaldıraç etkisini kullanmaya devam edeceğiz.”