100 binde 2 kişide görülüyor!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan emekli noter başkatibi Mustafa Vural, geçtiğimiz yıl yutma güçlüğü ve yediklerini kusma şikayetiyle doktora başvurdu. Doktorlar ise yaptıkları incelemede yaşlı adama 100 binde 2 kişide görülen ‘Özofagus divertikülü’ tanısı koydu.

Adana’da sağlığına kavuştu

Hatay’da yapılamayan ameliyat için Vural, aylarca doktor aradı ancak bir türlü bulamadı. Bu sürede yaşlı adam 15 kilo vererek adeta bir deri bir kemik kaldı. Ancak geçtiğimiz haftalarda bir tanıdığının tavsiyesi üzerine Medical Park Adana Hastanesi’ne başvuran Vural, burada Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Nazmi Özer’e muayene oldu. Ardından Dr. Özer, Vural’a minimal invaziv yöntem ile Özofagus divertikül ameliyatı yaptı ve 5 santimetrelik kesi ile soluk borusunun arkasındaki kitle temizlendi. Mustafa Vural, sağlığına kavuşarak yeniden yemek yemeye başladı.

Aylar sonra kebap yedi

Aylar sonra ilk kez kebap yiyebilen Vural, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyledi. Mustafa Vural, “Ameliyat öncesinde hiçbir katı yiyecek yiyemiyordum. İlk lokmalardan sonra yemek yemem bitiyor, iştahsızlık veriyordu. Yediklerim geri çıkmaya başladı. Yemek yiyemememden dolayı 15 kilo verdim. Yaşam kalitem düştü, topluma giremiyorum, kimsenin yanına gidemiyorum. Ancak ameliyattan sonra düzeldim. İyi ki ameliyat oldum. Şu anda çok mutluyum. Yemek yiyebiliyorum. Kebap ve kısır yemeyi çok özlemişim” ifadelerini kullandı.

“Çok nadir bir hastalık”

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Nazmi Özer ise hastalığın çok nadir görüldüğünü belirtti. Doç. Dr. Özer, “Hastamızın ciddi yutma problemi vardı. Yuttuğu gıdalar divertikül dediğimiz boşluğun içerisinde birikiyordu ve bundan dolayı kusması, ciddi öksürükleri oluyordu. Beslenme problemi olması üzerine de hastamız bize başvurdu. Bunun üzerine de kendisine cerrahi operasyon yaptık. Hastamız ameliyat sonrası gayet sağlıklı. Bu hastalık nadir görülen bir hastalık, toplumda 100 bin kişiden sadece 2 kişide görülüyor. Bu hastalığın cerrahisi de gerçekten komplike bir cerrahi” diye konuştu.