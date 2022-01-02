10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı
Niğde'de koşarken düşen ve yüzüne beton bloktaki demir saplanan Suriyeli çocuk hastaneye kaldırıldı.
Niğde'de koşarken düşen ve yüzüne beton bloktaki demir saplanan Suriyeli çocuk, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte oynadığı Hudavet Hatun Parkı'ndan evlerine doğru koşarken dengesini kaybeden Suriye uyruklu İsa Nasır (10), bir evin bahçesinin duvarından düştü. Düştüğü yerde bulunan beton bloktaki demir, Nasır'ın yüzüne saplandı. Acı içerisinde kıvranan çocuğun yüzüne saplanan demiri görenler, durumu sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirdi.
Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, Nasır'ı, yüzüne saplanan demiri elektrikli testere ile keserek demir bloktan kurtardı.
Sağlık ekipleri tarafından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nasır, tedavi altına alındı.