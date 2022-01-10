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Tarih 10 Ocak 1996: Cumhurbaşkanı Demirel’in Hükümeti Kurma Görevini Erbakan’a Vermesi
Tarih

10 Ocak 1996: Cumhurbaşkanı Demirel’in Hükümeti Kurma Görevini Erbakan’a Vermesi

10 Ocak'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 10 Ocak 1996: Cumhurbaşkanı Demirel’in Hükümeti Kurma Görevini Erbakan’a Vermesi. Anayasa Mahkemesi, Refah Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. 10 Ocak 1946: Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-01-10 06:48:00 -
10 Ocak 1996: Cumhurbaşkanı Demirel’in Hükümeti Kurma Görevini Erbakan’a Vermesi

10 Ocak 1996: Cumhurbaşkanı Demirel’in Hükümeti Kurma Görevini Erbakan’a Vermesi

Necmeddin Erbakan, hükümet kurma görüşmelerini sürdürürken iki hızlı gelişme oldu. Mevcut hükümet 23 Şubat’ta Türkiye-İsrail eğitim ve işbirliği anlaşmasını imzalarken, 4 Mart tarihinde de Türkiye-İsrail Savunma Sanayi anlaşması imzalandı. 

Hükümet yangından mal kaçırır gibi Refah iktidarının yapmayacağı tahmin edilen bazı anlaşmaları hızlıca yapıyordu. 

RP Genel Başkanı Erbakan “Mesut Yılmaz bana ikinci doktoramı yaptırdı” hayıflanmasıyla hükümeti kuramadığı için görevi cumhurbaşkanına iade etmişti. Halbuki ANAP’lı kurmay Yaşar Okuyan ‘hükümet kuruldu’ diye gazetecilere tatlı bile dağıtmıştı. 

Son akşam ANAP’lı Mustafa Taşar, DYP’li Yalım Erez ile bir araya gelerek ANA-YOL üzerinde mutabakata varmışlardı. Bunun üzerine Demirel’in görev verdiği Mesut Yılmaz, bütün iç ve dış lobilerin baskısıyla Tansu Çiller ile 6 Mart 1996’da hükümeti kurdu. Aslında seçimler öncesi iki siyasi de birbirleri aleyhinde çok ağır sözler sarf etmişlerdi. 

Seçim öncesinin gelişmeleri ve Çiller-Yılmaz diyalogları hatırlandığında kimse ANA-YOL koalisyonunun kurulabileceğini hayal bile etmiyordu. 

TÜSİAD başta olmak üzere zinde güçler bu koalisyonu istiyorlardı.Komutanların Ramazan bayramı tatili münasebetiyle Uludağ’da bulunan Tansu Çiller ile görüşmeleri düğümü çözmüştü.”  (Öksüz,2004:35-39)

10 Ocak 1998: Anayasa Mahkemesi, Refah Partisi'nin kapatılmasına karar verdi

21 Mayıs 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, iktidarda iken RP hakkında, "Lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri" gerekçesiyle dava açtı. Refah Partisi, 8 ay süren dava sonunda, 16 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.

Refah Partisi 23 yıl önce bugün Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştı ve demokrasiyi katleden bu kararı dönemin AYM Başkanı Ahmet Necdet Sezer ilan etmişti.

10 Ocak 1946: Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) kuruldu

 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ülkenin tek partili yönetimden çok partili demokratik bir rejime geçme sancılarının başladığı 1946 yılının 10 Haziran günü kurulmuştur. 

Kurucuları gazeteci-karikatürist Sedat Simavi, Sadun Galip Savcı, Cihat Baban, Hayri Alpar ve Sait Kesler’dir. Sedat Simavi Cemiyetin ilk genel kurulunda başkan olarak seçilmiştir. Sedat Simavi’yi izleyen başkanlar ise sırasıyla Burhan Felek, Cevat Fehmi Başkut yeniden Burhan Felek, Nezih Demirkent, Necmi Tanyolaç, Nail Güreli, Orhan Erinç ve Turgay Olcayto’dur.

 

 

 

 

 

 

 

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