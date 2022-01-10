10 Ocak 1996: Cumhurbaşkanı Demirel’in Hükümeti Kurma Görevini Erbakan’a Vermesi

Necmeddin Erbakan, hükümet kurma görüşmelerini sürdürürken iki hızlı gelişme oldu. Mevcut hükümet 23 Şubat’ta Türkiye-İsrail eğitim ve işbirliği anlaşmasını imzalarken, 4 Mart tarihinde de Türkiye-İsrail Savunma Sanayi anlaşması imzalandı.

Hükümet yangından mal kaçırır gibi Refah iktidarının yapmayacağı tahmin edilen bazı anlaşmaları hızlıca yapıyordu.





RP Genel Başkanı Erbakan “Mesut Yılmaz bana ikinci doktoramı yaptırdı” hayıflanmasıyla hükümeti kuramadığı için görevi cumhurbaşkanına iade etmişti. Halbuki ANAP’lı kurmay Yaşar Okuyan ‘hükümet kuruldu’ diye gazetecilere tatlı bile dağıtmıştı.

Son akşam ANAP’lı Mustafa Taşar, DYP’li Yalım Erez ile bir araya gelerek ANA-YOL üzerinde mutabakata varmışlardı. Bunun üzerine Demirel’in görev verdiği Mesut Yılmaz, bütün iç ve dış lobilerin baskısıyla Tansu Çiller ile 6 Mart 1996’da hükümeti kurdu. Aslında seçimler öncesi iki siyasi de birbirleri aleyhinde çok ağır sözler sarf etmişlerdi.





Seçim öncesinin gelişmeleri ve Çiller-Yılmaz diyalogları hatırlandığında kimse ANA-YOL koalisyonunun kurulabileceğini hayal bile etmiyordu.

TÜSİAD başta olmak üzere zinde güçler bu koalisyonu istiyorlardı.“Komutanların Ramazan bayramı tatili münasebetiyle Uludağ’da bulunan Tansu Çiller ile görüşmeleri düğümü çözmüştü.” (Öksüz,2004:35-39)

10 Ocak 1998: Anayasa Mahkemesi, Refah Partisi'nin kapatılmasına karar verdi



21 Mayıs 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, iktidarda iken RP hakkında, "Lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri" gerekçesiyle dava açtı. Refah Partisi, 8 ay süren dava sonunda, 16 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.

Refah Partisi 23 yıl önce bugün Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştı ve demokrasiyi katleden bu kararı dönemin AYM Başkanı Ahmet Necdet Sezer ilan etmişti.



10 Ocak 1946: Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) kuruldu