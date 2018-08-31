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10 milyar dolarlık ithalata döviz freni

Kur ataklarının ardından tarım ürünleri ithalatını da pahalı kıldı. 10 milyar dolara varan, üreticinin ve tüketicinin bütçesini sarsan ithalatı minimuma indirmek için yerli üretime ağırlık verilmesi öneriliyor.

31 Ağustos 2018 Cuma 11:43
10 milyar dolarlık ithalata döviz freni

Dolar ile Euro’nun rekor artışı tarıma da büyük darbe vurdu. Tohum, yem gibi girdilerin fiyatlarının artışı üreticilerin maliyetlerini katladı, tüketicilerin ithal meyve ve sebze alımı geriledi. Bu durum karşısında ithalatçı şirketler tedarikçileri ile görüşmelere, fiyat indirimleri talep etmeye başladı.

DIŞA BAĞIMLIYIZ

Tarım dünyasını sesi olan gazeteci-yazar Ali Ekber Yıldırım, doların artışının ithalat faturasını şişirdiğine işaret ederek, “Ne yazık ki önemli hammaddelerden yemde yüzde 50 oranında dışa bağımlıyız. Ürün fiyatı kurdan ötürü yüzde 60 arttı. Gübrede yüzde 90 oranında dışa bağımlıyız. Bunun fiyatında da yüzde 100’ü aşkın bir artış görüyoruz” dedi.

Ürün tedarikinin güçleştiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti: “Girdileri yüzde 100 pahalanan üretici, ürettiği ürünlerin fiyatlarını aynı oranda arttıramıyor. Yem ve gübre alımını ya da kullanımını sınırlıyor. Bu da verimi geriletiyor.  Bu derdi aşmak için ithalatı terk etmek, yerli üretime yönelmek gerekiyor. Bu anlamda teşviklere önem verilmeli. Dekar başına yapılan 4 liralık gübre yardımında artışa gidilmeli. İhracata odaklanılmalı.

Tarımda kendine yeten bir ülke olmamız adına korumacılığa başvurulmalı. 16-17 milyar dolardan 10 milyar dolara inen ithalatı daha da aşağı çekmenin formülü yerli üretim ve ihracattır.”

HAMLE YAPABİLİRİZ

Yıldırım, teşvikler arttırıldığı takdirde üretimin rekorlar kıracağını, ihracatın 25-30 milyar doları bulacağını, ithalatın minimuma ineceğini dile getirdi. Yıldırım, “Üretim önemle ele alınır, devlet yardımları arttırılırsa birkaç tropik ürün dışında ithalata para ödemeyiz. İthalata ödediğimiz paranın yüzde 25’ini üreticiye verirsek tarımda hamle yaparız” ifadelerini kullandı.

SORUN DOĞURUR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, dolarda yukarı yönlü oynamaların ithalat bedelini arttıracağını; ürün temininde sorun doğuracağını vurguladı. Tarımda ithalattan kaçınılması, yerli üretime önem verilmesini tembihleyen Bayraktar, şunları kaydetti: “Bundan böyle üretimi arttırmalı, yerli ürünlere yönelmeliyiz. İthal ettiğimiz pek çok ürünü kendimiz üretebiliriz. Tarımda iddialı bir ülke olabiliriz. Kahve, kakao, palm yağı gibi ürünler dışında hemen her meyveyi ve sebzeyi üretebiliriz. Üreticilerimize daha çok teşvik verildiği, yapısal sorunlar aşıldığı takdirde ithalata gerek kalmaz.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 11:43
  1. Türkiye Ziraat Odaları Birliği
  2. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
  3. tarım

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