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Aktüel "10. Malatya Uluslararası Film Festivali"nin başvuruları başladı
Aktüel

"10. Malatya Uluslararası Film Festivali"nin başvuruları başladı

Bu yıl yeni tip koronavirüs önlemleri doğrultusunda sinema salonlarında 1-5 Aralık tarihleri arasında fiziki olarak gerçekleştirilecek festivalde, "Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması" ve "Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması" başvuruları 20 Kasım'da sona erecek

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:33:15 -
"10. Malatya Uluslararası Film Festivali"nin başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla bu yıl onuncu kez düzenlenen "Malatya Uluslararası Film Festivali"nin yarışmalı bölümlerine başvurular başladı.

Bu yıl yeni tip koronavirüs önlemleri doğrultusunda sinema salonlarında 1-5 Aralık tarihleri arasında fiziki olarak gerçekleştirilecek festivalde, "Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması" ve "Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması" başvuruları 20 Kasım'da sona erecek.

Türkiye ve dünya sinemasından örneklerin yer alacağı ve bu yıl içeriğini TÜRSAK Vakfı üstleneceği festivalde, ayrıca dijital olarak gerçekleştirilecek gösterim ve etkinlikler de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalin "Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması"nda "En İyi Film"e 100 bin lira ve Arslantepe Kral Tarhunza ödülü takdim edilecek. Yarışmada 10 bin lira değerinde ödül dağıtılacak kategoriler ise "En İyi Yönetmen", "En İyi Oyuncu", "En İyi Yardımcı Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu", "Ulvi Saran En İyi İlk Film", "Fahri Kayahan En İyi Müzik" ve "En İyi Kostüm- Sanat Yönetimi" olacak.

Festivalde ayrıca "Umut Veren Oyuncu Ödülü" ve "Kemal Sunal İzleyici Ödülü" de sahibini bulacak. Festivalin Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması'nda ise "En İyi Kısa Film" ödülünün sahibine 10 bin lira ödül verilecek.

Düzenlenecek yarışmalı bölümlerin yönetmelikleri ve başvurularına festivalin resmi internet sitesi "malatyafilmfest.org.tr" üzerinden ulaşılabilecek.


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