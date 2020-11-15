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Aktüel 10. Malatya Uluslararası Film Festivali iptal edildi
Aktüel

10. Malatya Uluslararası Film Festivali iptal edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi: "Bu yıl 10'uncusunu tertip etmeyi planladığımız festivalin hazırlıklarının yürütüldüğü bu süreçte, bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada toplumsal değerlerimizi rencide eden bazı ifadelere yer verilmesi, bizleri üzmüştür" -"İyi niyetle çıkılan bu yolda bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler ve bundan kaynaklı olumsuz tartışmaların önüne geçmek, yeni spekülasyonlara yol açmamak, festivalin önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla pandemi sürecinin gereksinimleri de dikkate alınarak, bu yıl 10'uncusu düzenlenmesi planlanan Malatya Uluslararası Film Festivali, organizasyon paydaşlarının ortak kararıyla iptal edilmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-11-15 20:54:34 -
10. Malatya Uluslararası Film Festivali iptal edildi

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu 1-5 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan "Malatya Uluslararası Film Festivali"nin iptal edildiği bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalin aziz milletin ve Malatya'nın manevi değerlerini esas alan hususiyetlerin beyaz perdeye yansımasını sağlamak, kentin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sunmak amacıyla 2010'da Malatya Valiliği, Malatya Belediyesi ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların destekleriyle başlatıldığı hatırlatıldı.

Bugüne kadar düzenlenen festivallerde, Malatya'dan ülkeye ve tüm dünyaya beyaz perde vasıtasıyla verilmek istenen mesajlara, ailenin ve toplumun temelini oluşturan manevi değerlere ve bizi biz yapan geleneklere temel oluşturulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl 10'uncusunu tertip etmeyi planladığımız festivalin hazırlıklarının yürütüldüğü bu süreçte, bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada toplumsal değerlerimizi rencide eden bazı ifadelere yer verilmesi, bizleri üzmüştür. Diğer taraftan, ülkemizde ve tüm dünyada etkisini artıran pandemi sürecinde tedbir maksatlı alınan kararların öneminin her geçen gün daha fazla hissedildiği, herkesin malumudur. Bu gelişmeler muvacehesinde yapılan değerlendirme neticesinde iyi niyetle çıkılan bu yolda bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler ve bundan kaynaklı olumsuz tartışmaların önüne geçmek, yeni spekülasyonlara yol açmamak, festivalin önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla pandemi sürecinin gereksinimleri de dikkate alınarak, bu yıl 10'uncusu düzenlenmesi planlanan Malatya Uluslararası Film Festivali, organizasyon paydaşlarının ortak kararıyla iptal edilmiştir."

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