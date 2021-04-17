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Yerel 10 km kaçtı, ilginç bir şekilde yakalandı
Yerel

10 km kaçtı, ilginç bir şekilde yakalandı

Adana'da polisin ihtarına uymayan şahıs 10 km kaçtıktan sonra aracıyla tarlaya girdi. Otomobilini burada bırakan adam ekinler arasında saklanırken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 07:00:00 - 2021-04-17 07:01:16
10 km kaçtı, ilginç bir şekilde yakalandı

Alınan bilgiye göre, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri 01 SN 007 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü İsa B., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ve sürücü arasında yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca yaşandı. Sürücü İsa B., Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde tarlaya girerek daha fazla polisten kaçamayacağını anlayınca aracını terk etti. Girdiği tarla içerisinde saklanan İsa B., Seyhan Devriye Ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Yakalanan İsa B.’nin sokağa çıkma yasağını ihlalden ve alkollü olduğu için kaçtığı öğrenildi. Alkometreyi üflemeyen İsa B’nin alkol testi olmadığı için ehliyetine el konulurken sokağa çıkma yasağından da para cezası kesildi.

Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

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