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Aktüel 10 ilde FETÖ operasyonu: 43 kişi yakalandı, 132 kişi deşifre edildi
Aktüel

10 ilde FETÖ operasyonu: 43 kişi yakalandı, 132 kişi deşifre edildi

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ’cü alçakların kamudan temizlenmesi ve FETÖ ile bağı devam edenlerin yakalanması için düzenlenen operaslonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 21:04:00 -
10 ilde FETÖ operasyonu: 43 kişi yakalandı, 132 kişi deşifre edildi

Dün FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılan 27’si askeri personel 33 şüpheli için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi, 25’i gözaltına alındı. Konya ve Kayseri’de de ‘mahrem yapılanma’ya yönelik operasyonlarda 18 kişi yakalandı, "kripto" olduğu belirlenen 132 şüpheli de deşifre edildi.

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