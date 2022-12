10 dakikada çıtır çıtır haşhaşlı börek: Bu böreği yaptığınızı duyan yollara düşecek! Bomba tarif

Sadece 10 Dakikada Yapılan 10 Tarifler

10 Dakikada Çıtır Çıtır Haşhaşlı Börek Tarifi İçin Malzemeler

2 adet günlük yufka

250 gram haşhaş ezmesi

Yarım su bardağı sıvı yağ

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

Susam

10 Dakikada Çıtır Çıtır Haşhaşlı Börek Tarifi Nasıl Yapılır?

Haşhaş ve sıvı yağ genişçe bir kaseye alınarak karıştırılıp sürülebilir kıvama getirilir.

Bir adet yufka tezgaha alınıp üzerine haşhaşın yarısı her yerine gelecek şekilde kaşıkla dökülüp elimizle hiç boş yer kalmayacak şekilde haşhaş yufkanın her yerine sürülür.

Diğer yufka da aynı şekilde üzerine serilip, kalan haşhaşı her yerine gelecek şekilde sürülür.

Rulet ile üçgen şekillerde kesilip, geniş kısımdan rulo şekilde sarılır.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirilip, yumurta sarısı ve susam serpilir.

200 derece önceden ısıtılmış fırında kontrollü pişirilip servis edilir.

Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Baklagiller familyasından olan yeşil mercimeğin ana vatanı Mezopotamya ve Suriyedir. Türkiye'de en çok Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen bu besin, yüksek miktarda demir içerir. Bu sayede anemi riskini en aza düşürür. Genellikle çorba, salata ve ana yemeklerde kullanılır. Protein bakımından zengin olan yeşil mercimeğin diğer adı kara şimşektir. Vücut direncini arttırdığı için, özellikle kış aylarında haftada bir kez tüketilmesi önerilir. Malzemeleriniz hazırsa, yeni tatlar keşfetmek için haşhaş ezmeli mercimekli börek tarifine geçebiliriz.

Haşhaşlı Yeşil Mercimekli Çıtır Börek (Mutlaka Deneyin) Tarifi İçin Malzemeler

2 adet büyük boy yufka

2 adet orta boy soğan

1 çorba yemek kaşığı tereyağı

Çeyrek su bardağı sıvı yağ ya da zeytinyağı

1 tatlı kaşığı salça

2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber (İsteğe bağlı)

Yarım çay bardağı çekilmiş ceviz

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

Tuz

Aralarına sürmek için;

Yarım su bardağı ezilmiş sarı haşhaş

Yarım su bardağından bir parmak fazla sıvı yağ

Üzerine sürmek için;



1 çorba kaşığı haşhaş ezmesi

Çeyrek çay bardağı sıvı yağ

200 ml su bardağı kullanıldı

Haşhaşlı Yeşil Mercimekli Çıtır Börek (Mutlaka Deneyin) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle 1 su bardağı kadar yeşil mercimeği bol suda içine birazda tuz ekleyerek haşlayalım. Aşırı ezilmesin. Çünkü kavuracağız. Haşlanan mercimeği süzelim. Bir tavaya tereyağı ve zeytinyağ alıp, içine yemeklik dogradığımız soğanları ekleyip, pembeleşinceye kadar kavuralım. Salçayı da ekleyip, kokusu çıkana kadar kavuralım ve içine 2 su bardağı haşlanmış mercimeği ekleyip, karıştıralım. İçine baharat ve tuzunu ekleyelim. Orta ateşte ara sıra karıştırarak 3-4 dk pişirelim. Kavurduğumuz mercimekli harcı ocaktan alalım ve içine ceviz ve maydanozu ekleyip, güzelce karıştıralım ve soğuması için bir kenara alalım. Bu arada haşhaşlı sos için bir kabın içine haşhaş ve sıvı yağ ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Tezgaha ya da masaya yufkamızı serelim. Yufkanın yarısına haşhaşlı sostan sürelim. Yufkanın haşhaş sürmediğimiz kısmını, haşhaş sürmüş olduğumuz kısmına katlayalım. Yani yarım ay şeklinde olacak. Yufkamızı ortadan önce ikiye daha sonra her parçasını 4 parçaya keselim. Her yufkadan 8 parça börek çıkacak. Kestiğimiz yufkaların geniş kısımlarını bolca harcımızdan koyalım ve kenarlarını katlayıp, sigara böreği gibi saralım. Fakat sigara böreğinden kalın olacak. Sardığımız börekleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizelim. Haşhaşlı karışımdan böreklerin üzerine de fırçayla sürelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri ve altı kızarana kadar pişirelim 30-35 dk yeterli olacaktır. Pişen börekleri fırından çıkartıp, afiyetle yiyebilirsiniz.