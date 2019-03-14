10 Burda AVM’den Bilim ve Teknoloji Haftası’na Özel Bilim Şenliği

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Balıkesir’in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, Bilim ve Teknoloji Haftası’na özel Bilim Şenliği ile ziyaretçilerini buluşturuyor.

10 Burda AVM, çocukların ve gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, onlara kolay, anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak amacıyla hayata geçirilen Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi işbirliği ile 16 Mart Cumartesi günü, gün boyu devam edecek birbirinden heyecan verici ve keyifli bilim atölyeleri, şovları ile ziyaretçilerini bilim dolu bir serüvenle ağırlayacak. 10 Burda AVM, planetaryum ile uzaya yolculuk, bilim avcıları bilim gösterisi, çelik sıvı atölyesi, ledli örümcek atölyesi, elimdeki gökyüzü atölyesi ve periskop atölyesi ile keşfetmenin ve eğlencenin kapılarını açıyor. 10 Burda AVM’nin hazırladığı program, Planetaryum ile Uzaya Yolculuk 12.00 -19.00 saatleri arasında, Bilim Avcıları Bilim Gösterisi 14.00-17.00 saatleri arasında, Çelik Sıvı Atölyesi saat 13.00’de, Ledli Örümcek Atölyesi saat 15.00’de, Elimdeki Gökyüzü Atölyesi saat 16.00’da, Periskop Atölyesi saat 18.00’de ilgilileriyle buluşacak.