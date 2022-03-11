10 bin sözleşmeli sağlık personel alımı branş dağılımı: Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe, sağlık teknikeri alımı ne kadar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi, toplamda 20 bin görevli alınacağını duyurdu. Bakan Koca açıklamasında, "Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 bin sözleşmeli sağlık perosoneli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapıyor." ifadelerine yer verdi.

10 bin sözleşmeli sağlık personel alımı branş dağılımı:

5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alım başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.