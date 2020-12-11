1. Uluslararası Afyonkarahisar Gastronomi Çalıştayı başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - 1. Uluslararası Afyonkarahisar Gastronomi Çalıştayı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ev sahipliğinde çevrimiçi olarak başladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, çevrimiçi çalıştayın düzenlendiği "https://afyongastronomicalistayi.aku.edu.tr/" adresinden yaptığı açılış konuşmasında, Afyonkarahisar'ın, UNESCO Yaratıcı Şehirleri Ağı'na kabul ediliş sürecini ve gastronomi alanında yaptıkları çalışmaları anlattı.

Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe de çalıştayın şehir için önemli bir tecrübe olduğunu belirterek, "Bunun kentin dinamiklerine nasıl katkı sağlayacağı, turizm potansiyelinin gastronomi ile nasıl örtüştürüleceği, termal, tarih ve doğa gibi birçok alanda almış olduğumuz yolun da gastronomi ile ne şekilde arttırılabileceği konusunda bu çalıştay çok önemli." ifadelerini kullandı.

Çevrim içi çalıştaya, Zeybek ve Boztepe'nin yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, öğretim elemanları ve aşçılar katıldı.

Çalıştay, yarınki oturumların ardından sona erecek.