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1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi

Irak’ın Erbil kentinde, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TISİAD) ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İhracat ve İthalatçılar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen "1.

02 Temmuz 2019 Salı 15:39
1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi

Irak’ın Erbil kentinde, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TISİAD) ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İhracat ve İthalatçılar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen "1.Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi" gerçekleştirildi.


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Katırcıgil, Erbil’deTürkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TISİAD) ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İhracat ve İthalatçılar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen1. Türkiye Irak ( IKBY ) Ticaret ve Yatırım Zirvesi’ne Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adına katıldı.


Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan ve Genel Sekreter Yardımcısı Tolga Gökşen’in de katıldığı,iki ülkedeki iş adamlarını buluşturduğu ve verimli çalışmalara sahne olan 1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi’ne Türkiye’nin farklı bölgelerinden 70 iş adamı katıldı.


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Katırcıgil, toplantıda Kayseri OSBçalışmaları / projeleri hakkında bir sunum da yaptı. Katılımcılar tarafından Kayseri OSB’nin çalışmaları takdirle karşılandı.


Katırcıgil, ayrıca Erbil’deki T.C. Erbil Başkonsolosluğu, Ticaret Ataşeliği ve Irak Türkmen Cephesi’ne ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde Kayseri OSB’nin çalışmaları hakkında bilgiler sunuldu.


1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi ve ziyaretler esnasında, iki ülke arasında yatırım ve ticari imkanların geliştirilmesi, işadamlarından oluşankarşılıklıalım heyetlerinin oluşturulması gibi konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:39
  1. doğa

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