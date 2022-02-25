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Gündem 1 terörist daha teslim oldu
Gündem

1 terörist daha teslim oldu

Terör örgütünden kaçan 1 terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 16:23:00 -
1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, bir PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bakanlığımızın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 1992 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 17'ye yükseldi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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