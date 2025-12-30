1 Ocak’tan itibaren kamerası olmayan trafiğe çıkamayacak

Ticari taşımacılık yapan araçlara yönelik kamera sistemi zorunluluğunda kritik eşik aşılıyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında yapılan düzenlemeyle birlikte, belirlenen araç gruplarında kamera sistemi bulunmaması halinde hem araç muayenesinden geçememe hem de idari para cezası uygulanacak. Yılbaşına yalnızca günler kala sektörde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor.

Hangi araçlar kapsama alındı?

Yönetmelik uyarınca kamera sistemi bulundurması zorunlu olan araçlar şöyle sıralanıyor:

M2 ve M3 sınıfı taşıtlar

Belediyelere ait veya belediyelerce yetkilendirilmiş toplu taşıma araçları

Taksiler ve dolmuşlar

Minibüs, otobüs ve servis araçları

Bu araçlarda yalnızca kamera değil; görüntü kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulması da zorunlu hale getirildi.

Düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı

19 Ağustos 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliğiyle birlikte, ticari taşımacılıkta güvenliği artırmaya yönelik yeni yükümlülükler resmen yürürlüğe girdi. Düzenleme, araçların model yılına göre kademeli geçiş takvimi öngörüyor.

Kademeli geçiş takvimi açıklandı

Yeni düzenlemeye göre kamera takma zorunluluğu:

2025–2023 model araçlar için: 1 Ocak 2026

2022–2018 model araçlar için: 1 Ocak 2027

2017 ve öncesi model araçlar için: 1 Ocak 2028

İlk aşamada, 2023 ve üzeri model ticari araçlar için zorunluluk yılbaşında başlıyor.

Kamerası olmayan muayeneden geçemeyecek

1 Ocak 2026 itibarıyla kamerası bulunmayan taksi, minibüs, otobüs ve servis araçları araç muayenesinden geçemeyecek. Denetimlerde eksiklik tespit edilmesi halinde araç sahiplerine ayrıca idari para cezası uygulanacak.

Kamera fiyatları 2 bin liradan başlıyor

Araç içi kamera sistemlerinin fiyatları, sahip oldukları teknik özelliklere göre değişiyor. Piyasada temel sistemler 2 bin TL’den başlarken; yüksek çözünürlük, gece görüşü ve uzaktan erişim gibi özelliklere sahip modellerde fiyatlar daha da yükseliyor.

Uzmanlar, kamera sistemlerinin yalnızca yasal bir zorunluluk olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu sistemlerin;