1 Ocak’tan itibaren kamerası olmayan trafiğe çıkamayacak
Taksi, minibüs ve otobüsleri yakından ilgilendiren kamera zorunluluğunda son viraja girildi. Yılbaşından itibaren kamerasız ticari araçlar muayeneden geçemeyecek, sürücüler ise idari yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
Ticari taşımacılık yapan araçlara yönelik kamera sistemi zorunluluğunda kritik eşik aşılıyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında yapılan düzenlemeyle birlikte, belirlenen araç gruplarında kamera sistemi bulunmaması halinde hem araç muayenesinden geçememe hem de idari para cezası uygulanacak. Yılbaşına yalnızca günler kala sektörde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor.
Hangi araçlar kapsama alındı?
Yönetmelik uyarınca kamera sistemi bulundurması zorunlu olan araçlar şöyle sıralanıyor:
- M2 ve M3 sınıfı taşıtlar
- Belediyelere ait veya belediyelerce yetkilendirilmiş toplu taşıma araçları
- Taksiler ve dolmuşlar
- Minibüs, otobüs ve servis araçları
Bu araçlarda yalnızca kamera değil; görüntü kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulması da zorunlu hale getirildi.
Düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı
19 Ağustos 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliğiyle birlikte, ticari taşımacılıkta güvenliği artırmaya yönelik yeni yükümlülükler resmen yürürlüğe girdi. Düzenleme, araçların model yılına göre kademeli geçiş takvimi öngörüyor.
Kademeli geçiş takvimi açıklandı
Yeni düzenlemeye göre kamera takma zorunluluğu:
- 2025–2023 model araçlar için: 1 Ocak 2026
- 2022–2018 model araçlar için: 1 Ocak 2027
- 2017 ve öncesi model araçlar için: 1 Ocak 2028
İlk aşamada, 2023 ve üzeri model ticari araçlar için zorunluluk yılbaşında başlıyor.
Kamerası olmayan muayeneden geçemeyecek
1 Ocak 2026 itibarıyla kamerası bulunmayan taksi, minibüs, otobüs ve servis araçları araç muayenesinden geçemeyecek. Denetimlerde eksiklik tespit edilmesi halinde araç sahiplerine ayrıca idari para cezası uygulanacak.
Kamera fiyatları 2 bin liradan başlıyor
Araç içi kamera sistemlerinin fiyatları, sahip oldukları teknik özelliklere göre değişiyor. Piyasada temel sistemler 2 bin TL’den başlarken; yüksek çözünürlük, gece görüşü ve uzaktan erişim gibi özelliklere sahip modellerde fiyatlar daha da yükseliyor.
Uzmanlar, kamera sistemlerinin yalnızca yasal bir zorunluluk olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu sistemlerin;
- Trafik güvenliğini artırdığı,
- Olası tartışma ve kazalarda delil sunduğu,
- Sürücü ve yolcular için önemli bir güvence sağladığı ifade ediliyor.