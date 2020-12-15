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Yaşam 1 Ocak marketler açık mı? | Yılbaşında marketler fırınlar açık mı?
Yaşam

1 Ocak marketler açık mı? | Yılbaşında marketler fırınlar açık mı?

1 Ocak’ta markete gitmek yasak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi ve hafta sonları 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. 1 Ocak resmi tatili sebebiyle cuma günü de kısıtlama uygulanacak. Vatandaşlar1 Ocak Cuma günü marketlerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yılbaşında marketler fırınlar açık mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-15 20:31:00 -
1 Ocak marketler açık mı? | Yılbaşında marketler fırınlar açık mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli kısıtlama kararları alındı. Hafta içi akşam 21.00’de başlayan kısıtlama ertesi sabah 05.00’te sona eriyor. Cuma akşamları 21.00’de başlayan yasak ise pazartesi 05.00’te tamamlanıyor. Vatandaşlar 1 Ocak Cuma günü marketlerin, fırınların, sucuların açık olup olmadığını merak ediyor. 1 Ocak’ta paket servis yasak mı?

1 Ocak marketler açık mı? | Yılbaşında marketler fırınlar açık mı?

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 tedbirlerine yönelik ek genelgesi yayınladı. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahları iş yerleri de 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

Kısıtlamaların olduğu günlerde marketler, bakkallar, kasaplar, kuruyemişçiler, fırınlar, pastaneler 10.00-17.00 saatleri arasında açık. Vatandaşlar yürüme mesafesindeki esnaftan ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapabiliyor.

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