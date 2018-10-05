1 milyar insan BİP’lenecek

MEHMET CANITATLI

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, 25 yıllık tecrübesinin ürünü olan iletişim ve yaşam platformu BiP’i, Türkiye’nin ardından yurtdışında da yaymak için ilk adımı attı. Bir yılda kullanıcı sayısını yüzde 70 artıran BiP, pazar lideri olmak için yeni bir iletişim kampanyası başlatıyor. Kampanya kapsamında, dünya medyasının en önemli mecralarında yer alacak uygulamanın ilk adresi, en yakın rakibinin çıktığı ülke olan Amerika Birleşik Devletleri olacak. Daha sonra İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya’nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde kampanya yürütecek olan Turkcell, BiP ile yıl sonuna kadar yurtdışında 15 milyon kullanıcıya erişmeyi hedefliyor.

New York’tan dünyaya mesaj

Yapılan hamlelerle ilgili değerlendirme yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yerli ve milli teknolojilere yatırım yapmaktan gurur duyduklarını belirterek şöyle konuştu: “Tüm dünyada BiP’i kullandırma, indirme ve Türkiye’nin dijital ihracatını hızlandırma hamlesi olarak adlandırdığımız bu süreci New York’tan başlatıyoruz. BiP’in dijital reklamları ilk olarak New York’ta, ünlü Times Meydanı’ndaki dijital ekranlarda yayınlanmaya başladı. Reklamın ana mesajını ise 'Diğerlerini bırakın; gelin BiP’i kullanın. Yeni teknolojileri deneyimleyin; sadece kullanmakla kalmayın kullandırtın' diye özetleyebiliriz. Global ölçekli iletişim kampanyamızın hedefi,ABD başta olmak üzere tüm dünyada BiP’in bir platform olarak yaygınlaşmasıdır.”

Kullanıcı sayısı 5 kat artacak

Kampanya kapsamında dünya medyasının en önemli mecralarında BiP konuşulacak. Amerika’nın ardında İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya’nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde kampanyaya hazırlanan BiP’in öncelikli hedefi, yıl sonuna kadar yurtdışında 25 milyon kullanıcıya erişmek.

Dünyanın dört bir yanında

“Bugün Avrupa’da yaklaşık 5 milyon Türk yaşıyor. Türk vatandaşları o ülkelerde uygulamayı kullanıyor. Ancak tablo bundan ibaret değil. İran’dan Suudi Arabistan’a, Fas’tan Ukrayna ve Belarus’a, Japonya’dan Brezilya ve Antartika’ya kadar dünyanın dört bir yanında BiP kullanıcısı bulunuyor” diyen Terzioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “BiP bugün dünyada bilinen en büyük rakipleri tarafından birçok kez taklit edilen özelliğiyle zaten gündemde. 6 kişiye kadar aynı anda görüntülü görüşebilme, çift hattı tek cihazda kullanma, para transferi gerçekleştirme, sabit ya da operatör fark etmeksizin bütün numaraları arayabilme gibi özellikleriyle BiP öne çıkmayı başardı. Şimdi BiP’in tüm dünyada yaygınlaşması için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu amaçla başlattığımız global iletişim kampanyasıyla BiP, tüm dünya basınının gündemine oturacak.”

Teknoloji ihracıyla tanıtım

“Hedefimiz Türkiye’nin yerli ve milli uygulaması BiP’in uluslararası reklam kampanyasıyla tüm dünyadaki kullanıcı sayısını 5’e katlamak” diyen Terzioğlu, “Ayrıca Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisinin gücünü dünyaya tanıtacağımız bu kampanyayla teknoloji ihracatına eşsiz bir katma değer sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Yerli navigasyon yolda

Turkcell, yerli arama motoru Yaani’nin ardından, çok yakında yerli navigasyon uygulaması da hayata geçiyor. Şirket bu alandaki ilk aksiyonu “Kopilot” adlı uygulama ve ürünle başlatmıştı. Tüketicilerin yol ve otomobilleriyle ilgili her türlü bilgiyi almalarını sağlayan bir ürün olarak öne çıkıyor.

BİP ile neler yapılabiliyor?

Grup görüntülü görüşme

Cepten cebe para transferi

BiP’ten her yöne arama

Anlık karşılıklı takip etme

BiP Game ile oyun

BiP Web ile mesajlaşma

Sürpriz Nokta (Eğlence platformu)

Faks gönderme

İkinci Numaram BiP’te Servisi (BiP’e tanımlanan ikinci numara ile BiP üzerinden arama yapılabiliyor, aramalar karşılanıp SMS’ler alınabiliyor.)