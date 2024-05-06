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Gündem 1 Mayıs'a gölge düşüren faşist sol için hesap zamanı! Tutuklu sayısı arttı
Gündem

1 Mayıs'a gölge düşüren faşist sol için hesap zamanı! Tutuklu sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2024-05-06 23:42:00 -
1 Mayıs'a gölge düşüren faşist sol için hesap zamanı! Tutuklu sayısı arttı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne gölge düşüren faşist sol zihniyetten hesap sorulmaya devam ediyor. 'Gereği yapıldı' isimli operasyonla gözaltına alınan 12 yurttaştan 11'i daha, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Daha önce 1 Mayıs gününde ve ev baskınlarında gözaltına alınan 65 yurttaştan 38'i tutuklamıştı. Son operasyonda gözaltına alınan 12 yurttaş ise emniyet işlemlerinin ardından dün İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri alınan yurttaşlar, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan 12 kişiden 11'i tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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