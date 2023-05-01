1 Mayıs 2006: Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi Kurucu Üyesi Ali Oğuz'un vefatı

928 yılında Kayseri’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest Avukat olarak çalıştı. Millî Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi Kurucu Üyesi oldu. Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi olarak görev yaptı. XIX, XX ve XXI inci Dönem İstanbul Milletvekili oldu. 1.5.2006 tarihinde vefat etti.



Üftade Oğuz, babası Av. Ali Oğuz’u Anlatıyor: Kendisi hastalanıp felç geçirmeden önceye kadar tren ve otobüslerle çalışmalarını aksatmamıştı. Şehir içinde de ulaşımını çoğunlukla otobüs ve tramvayla sağlardı. Milletvekili olduğu dönemde otobüslere ve tramvaylara binerken Milletvekili kimliğini gösterince otobüs şoförleri ve güvenlik görevlileri bu kimlikle binemeyeceğini söyleyip çok tartışmalar yaşamıştı. Tartışma büyüyüp iş şikayet noktasına gelince birkaç şoför ve güvenlik görevlisi işinden olmuştu ama sonra kendisi araya girip tekrar işe alınmalarını sağlamıştı.







Bu şikayetler ve tartışmalar bitmeyince “65 yaş ücretsiz seyahat kartı” alarak biraz olsun rahatlatmıştık. Şehirlerarası otobüs seyahatlerinde de yolcular ve muavinlerle sohbet etmeyi çok severdi rahmetli babam. Sohbet ilerleyince, “hacı amca nereye gidersin ne iş yaparsın” diye sorduklarında ilk önce “avukat” olduğunu söyler, gariban derviş gibi göründüğü için ilkönce şaşırırlar, hele bir de “Milletvekili” olduğunu söyleyince ilkönce inanmak istemezler, sonra da hayret ve şaşkınlıkla hayranlıklarını gizlemezlerdi.