1. Lig'de Eskişehirspor fırtınası
16 transfer birden yapan 1.Lig ekibi Eskişehirspor, çıktığı 4 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.26 Şubat 2019 Salı 10:21
Ligin ilk yarısını düşme potasında tamamlayan Eskişehirspor'da ligde 24. haftaya girilirken yüzler gülüyor. Devre arasında transfer yasağını kaldırarak kadrosunu 16 yeni isimle güçlendiren Kırmızı Şimşekler, çıktığı 4 maçın hepsinden puan almayı başardı. Son mağlubiyetini ligin 19. haftasında deplasmanda oynadığı Balıkesirspor'a karşı 3-1'lik skorla alan Eskişehir, basamakları da birer birer atlıyor.
4 haftada 8 puan
Ligin iddialı ekiplerinden Gençlerbirliği'ni 3-1, Karabükspor'u 4-0 yenen siyah-kırmızılılar, 6 puanı cebine koydu. Daha sonra Denizlispor ile puanları paylaşırken, Gazişehir FK ile de 1-1 berabere kaldı. Bu skorlarla 4 haftada 8 puan almayı başaran takım, ligde düşme potasından uzaklaşarak 14'üncü sıraya yükseldi.
Eskişehir ekibinde şimdi tüm gözler 2 Mart Cumartesi günü Yeni Eskişehir Stadı'nda karşılaşacağı Adana Demirspor galibiyetine çevrildi.
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