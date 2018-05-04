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1. Lig'de çılgın maç! 100 gol yiyerek veda ettiler

Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında Giresunspor, deplasmanda Gaziantepspor'u 5-4 mağlup etti.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:26
1. Lig'de çılgın maç! 100 gol yiyerek veda ettiler

1. Lig'in 34. ve son haftasında Giresunspor, deplasmanda zor günler geçiren Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadele, 5-4 Giresunspor'un galibiyetiyle noktalandı.

Giresunspor 10. dakikada Atta'nın golüyle öne geçerken, Gaziantepspor'un ilk yarıdaki golleri 34. dakikada Erdal, 37. dakikada Mustafa ve 39. dakikada Sait'ten geldi. 2. yarıda Giresunspor açıldı ve 49. dakikada penaltıdan Sinan, 65. dakikada Çağlar ve 75. dakikada yine penaltıdan Fatih ve 89. dakikada Dmytro Korkishko'nun golleriyle maçtan 5-3 üstünlüğü ele geçirdi. Gaziantepspor'da 90+2. dakikada Oktay Aydın'ın golü skoru belirledi: 4-5.

Bu sonucun ardından Gaziantepspor lige 1 puanla toplamda 18 gol atıp 100 gol yiyerek son sırada veda etmiş oldu. Giresunspor ise üst üste 2. galibiyetini aldı ve 47 puanla, 11. basamakta sezonu noktaladı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:26
  1. Giresun
  2. Gaziantep
  3. Aydın
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