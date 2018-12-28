THY- Euroleague
0553 313 94 23

1. Lig'de 90 yabancı oyuncu forma giydi

- 2018-2019 sezonu ilk devresinde 16 takımda 90 yabancı oyuncunun forma giydiği Spor Toto 1. Lig'de, Altınordu ile Eskişehirspor yabancı futbolcuya şans vermedi- Ligin ilk yarısında atılan 376 golden 108'ini yabancı oyuncular kaydetti

28 Aralık 2018 Cuma 11:39
1. Lig'de 90 yabancı oyuncu forma giydi


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk devresinde 16 takımda 90 yabancı oyuncu forma giyerken, Altınordu ile Eskişehirspor'da yabancı futbolcu mücadele etmedi.

Takımların 28 futbolcudan oluşan kadrolarında 10 yabancı oyuncuya şans verebildiği Spor Toto 1. Lig'in 2018-2019 sezonu ilk devresinde, 16 takımda 90 yabancı oyuncu şans buldu. Ligde Altınordu yabancıyı tercih etmezken, ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan Eskişehirspor da yabancı futbolcu oynatmadı.

Adana Demirspor ile Osmanlıspor'un 8 yabancıya şans verdiği ligde, Adanaspor, Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Giresunspor ve İstanbulspor 7, Altay 6, Balıkesirspor Baltok, Boluspor, Tetiş Yapı Elazığspor ve Ümraniyespor5, Afjet Afyonspor, Denizlispor ve Hatayspor4, Kardemir Karabükspor ise 1 yabancı futbolcu oynattı.


- En golcü isim Marco Paixao


Ligde atılan 376 golün 108'i yabancı futbolculardan geldi. 38 yabancı oyuncunun gol sevinci yaşadığı ligde 12 gole ulaşan Altay'dan Marco Paixao ligin en golcü ismi oldu. Paixao'yu sekizer golle Adana Demirspor'dan Mickael Pote, Giresunspor'dan Abiola Adedeji Dauda, beşer golle Boluspor'dan Chukwuma Akabueze, Gazişehir Gaziantep'ten Yonathan Valle ve Ümraniyespor'dan Leandrinho takip etti.


- Üç futbolcu tüm maçlarda forma giydi


Adana Demirspor'da Milan Mitrovic, Balıkesirspor Baltok'dan Andrija Vukovic ve Gençlerbirliği'nde Luccas Claro tüm maçlarda 90 dakika forma giydi. 1530 dakika sahada kalan bu oyuncuları 1517 dakikayla Boluspor'dan Chukwuma Akabueze, 1507 dakikayla Adana Demirspor'dan Mickael Pote, 1493 dakikayla İstanbulspor'dan Aldin Cajic ve 1491 dakikayla Altay'dan Marco Paixao izledi.


- Ligde en fazla forma giyen 10 oyuncu


Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk devresinde en fazla süre alan 10 yabancı oyuncunun performansı şöyle:

TakımOyuncuMaçSüreSarıKırmızıGol
Adana DemirsporMilan Mitrovic171530400
BalıkesirsporBaltokAndrija Vukovic171530100
GençlerbirliğiLuccas Claro171530200
BolusporChukwuma Akabueze171517305
Adana DemirsporMickael Pote171507308
İstanbulsporAldin Cajic171493103
AltayMarco Paixao1714912012
DenizlisporAdam Stackhowiak161440100
İstanbulsporWellington161440300
DenizlisporIsmail Aissati161430401


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:39
  1. Futbol
  2. Spor Toto 1. Lig
  3. yabancı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 yılında Bağ-Kur'lulara 3 müjde birden!
    1. 2019 yılında Bağ-Kur'lulara 3 müjde..
    2. 1. Lig'de 90 yabancı oyuncu forma giydi
    3. Hedef 85 milyarlık aktif büyüklük
    4. STK'lere "Maden Kanunu" çağrısı
    5. "Yolsuzluk" suçlamasından Dışişleri..
    6. Yeni Malatyaspor zirveye yürüyor,..
    7. Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma..
    8. Sadece ABD'de vardı! Erzurum'da da..
    9. YPG'den flaş açıklama! Münbiç'ten..
    10. Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'dan..
    11. Kuveyt Türk karlı dağları aşan..
    12. Özel ve kamu okulları arasındaki iş..
    13. Efsane jokey, "şampiyonu" özlüyor
    14. Muğla'da tarihi eser operasyonunda 4..
    15. "Herkes bu işe ruhunu, bedenini,..
    16. Yurt dışına kaçıramadan kıskıvrak..
    17. GRAFİKLİ - Siyasi partilerde aday..
    18. Bakan Pekcan "abur cubur reklam..
    19. Gümrüklerde rekor uyuşturucu yakalaması
    20. Kuveyt'in İranlı şirketin teknelerine..
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...