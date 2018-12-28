1. Lig'de 90 yabancı oyuncu forma giydi





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk devresinde 16 takımda 90 yabancı oyuncu forma giyerken, Altınordu ile Eskişehirspor'da yabancı futbolcu mücadele etmedi.

Takımların 28 futbolcudan oluşan kadrolarında 10 yabancı oyuncuya şans verebildiği Spor Toto 1. Lig'in 2018-2019 sezonu ilk devresinde, 16 takımda 90 yabancı oyuncu şans buldu. Ligde Altınordu yabancıyı tercih etmezken, ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan Eskişehirspor da yabancı futbolcu oynatmadı.

Adana Demirspor ile Osmanlıspor'un 8 yabancıya şans verdiği ligde, Adanaspor, Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Giresunspor ve İstanbulspor 7, Altay 6, Balıkesirspor Baltok, Boluspor, Tetiş Yapı Elazığspor ve Ümraniyespor5, Afjet Afyonspor, Denizlispor ve Hatayspor4, Kardemir Karabükspor ise 1 yabancı futbolcu oynattı.





- En golcü isim Marco Paixao





Ligde atılan 376 golün 108'i yabancı futbolculardan geldi. 38 yabancı oyuncunun gol sevinci yaşadığı ligde 12 gole ulaşan Altay'dan Marco Paixao ligin en golcü ismi oldu. Paixao'yu sekizer golle Adana Demirspor'dan Mickael Pote, Giresunspor'dan Abiola Adedeji Dauda, beşer golle Boluspor'dan Chukwuma Akabueze, Gazişehir Gaziantep'ten Yonathan Valle ve Ümraniyespor'dan Leandrinho takip etti.





- Üç futbolcu tüm maçlarda forma giydi





Adana Demirspor'da Milan Mitrovic, Balıkesirspor Baltok'dan Andrija Vukovic ve Gençlerbirliği'nde Luccas Claro tüm maçlarda 90 dakika forma giydi. 1530 dakika sahada kalan bu oyuncuları 1517 dakikayla Boluspor'dan Chukwuma Akabueze, 1507 dakikayla Adana Demirspor'dan Mickael Pote, 1493 dakikayla İstanbulspor'dan Aldin Cajic ve 1491 dakikayla Altay'dan Marco Paixao izledi.





- Ligde en fazla forma giyen 10 oyuncu





Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk devresinde en fazla süre alan 10 yabancı oyuncunun performansı şöyle:

Takım Oyuncu Maç Süre Sarı Kırmızı Gol Adana Demirspor Milan Mitrovic 17 1530 4 0 0 BalıkesirsporBaltok Andrija Vukovic 17 1530 1 0 0 Gençlerbirliği Luccas Claro 17 1530 2 0 0 Boluspor Chukwuma Akabueze 17 1517 3 0 5 Adana Demirspor Mickael Pote 17 1507 3 0 8 İstanbulspor Aldin Cajic 17 1493 1 0 3 Altay Marco Paixao 17 1491 2 0 12 Denizlispor Adam Stackhowiak 16 1440 1 0 0 İstanbulspor Wellington 16 1440 3 0 0 Denizlispor Ismail Aissati 16 1430 4 0 1



