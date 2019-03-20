1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı
1. Lig'de 27 ile 31. haftaların müsabaka programı açıklandı.20 Mart 2019 Çarşamba 16:55
Spor Toto 1. Lig'de 27 ile 31. haftalar arasındaki müsabaka programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 5 haftalık maç programı şöyle:
- 27. hafta
2 Nisan Salı:
16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Altınordu-Osmanlıspor (Bornova)
19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)
3 Nisan Çarşamba:
16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor (Gaziantep)
16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor (Antakya Atatürk)
16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Abalı Denizlispor-Altay (Denizli Atatürk)
11 Nisan Perşembe:
19.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
- 28. hafta
6 Nisan Cumartesi:
14.00 Boluspor-Kardemir Karabükspor (Bolu Atatürk)
19.30 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
19.30 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)
7 Nisan Pazar:
14.00 Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi)
16.30 Giresunspor-Gençlerbirliği (Giresun Atatürk)
16.30 Afjet Afyonspor-Adana Demirspor (Zafer)
19.30 Adanaspor-Abalı Denizlispor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
8 Nisan Pazartesi:
19.00 Birevim Elazığspor-Altınordu (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 Altay-Gazişehir Gaziantep (İzmir Atatürk)
- 29. hafta
12 Nisan Cuma:
19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13 Nisan Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor (Antakya Atatürk)
19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor (Yeni Eskişehir)
19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)
14 Nisan Pazar:
14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok (Eryaman)
19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep)
15 Nisan Pazartesi:
19.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)
19.00 Adana Demirspor-Altay (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
- 30. hafta
19 Nisan Cuma:
19.00 Birevim Elazığspor-Osmanlıspor (Yeni Malatya)
20 Nisan Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Abalı Denizlispor (Giresun Atatürk)
14.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi)
19.30 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman)
21 Nisan Pazar:
14.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep (Bolu Atatürk)
16.30 Altay-Hatayspor (İzmir Atatürk)
16.30 Afjet Afyonspor-Altınordu (Zafer)
19.30 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
22 Nisan Pazartesi:
19.00 Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor (Balıkesir Atatürk)
- 31. hafta
27 Nisan Cumartesi:
14.00 Gazişehir Gaziantep-Giresunspor (Gaziantep)
14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)
19.30 Altınordu-Altay (Bornova)
28 Nisan Pazar:
14.00 İstanbulspor-Birevim Elazığspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.30 Osmanlıspor-Ümraniyespor (Osmanlı)
16.30 Adana Demirspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.30 Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok (Denizli Atatürk)
29 Nisan Pazartesi:
19.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 Eskişehirspor-Afjet Afyonspor (Yeni Eskişehir)
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