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1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı

1. Lig'de 27 ile 31. haftaların müsabaka programı açıklandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:55
1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 27 ile 31. haftalar arasındaki müsabaka programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 5 haftalık maç programı şöyle:

 

- 27. hafta

 

2 Nisan Salı:

16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Altınordu-Osmanlıspor (Bornova)

19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)

3 Nisan Çarşamba:

16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor (Gaziantep)

16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor (Antakya Atatürk)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Abalı Denizlispor-Altay (Denizli Atatürk)

11 Nisan Perşembe:

19.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

 

- 28. hafta

 

6 Nisan Cumartesi:

14.00 Boluspor-Kardemir Karabükspor (Bolu Atatürk)

19.30 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

19.30 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)

7 Nisan Pazar:

14.00 Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi)

16.30 Giresunspor-Gençlerbirliği (Giresun Atatürk)

16.30 Afjet Afyonspor-Adana Demirspor (Zafer)

19.30 Adanaspor-Abalı Denizlispor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

8 Nisan Pazartesi:

19.00 Birevim Elazığspor-Altınordu (Stadı henüz açıklanmadı)

19.00 Altay-Gazişehir Gaziantep (İzmir Atatürk)

 

- 29. hafta

 

12 Nisan Cuma:

19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13 Nisan Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor (Antakya Atatürk)

19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor (Yeni Eskişehir)

19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)

14 Nisan Pazar:

14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok (Eryaman)

19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep)

15 Nisan Pazartesi:

19.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)

19.00 Adana Demirspor-Altay (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

 

- 30. hafta

 

19 Nisan Cuma:

19.00 Birevim Elazığspor-Osmanlıspor (Yeni Malatya)

20 Nisan Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Abalı Denizlispor (Giresun Atatürk)

14.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi)

19.30 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman)

21 Nisan Pazar:

14.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep (Bolu Atatürk)

16.30 Altay-Hatayspor (İzmir Atatürk)

16.30 Afjet Afyonspor-Altınordu (Zafer)

19.30 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

22 Nisan Pazartesi:

19.00 Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor (Balıkesir Atatürk)

 

- 31. hafta

 

27 Nisan Cumartesi:

14.00 Gazişehir Gaziantep-Giresunspor (Gaziantep)

14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)

19.30 Altınordu-Altay (Bornova)

28 Nisan Pazar:

14.00 İstanbulspor-Birevim Elazığspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Osmanlıspor-Ümraniyespor (Osmanlı)

16.30 Adana Demirspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.30 Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok (Denizli Atatürk)

29 Nisan Pazartesi:

19.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Eskişehirspor-Afjet Afyonspor (Yeni Eskişehir)

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:55
  1. Karabük
  2. Malatya
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Hatay
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  7. Gaziantep
  8. Eskişehir
  9. Elazığ
  10. Denizli
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