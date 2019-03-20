1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı 1. Lig'de 27 ile 31. haftaların müsabaka programı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de 27 ile 31. haftalar arasındaki müsabaka programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 5 haftalık maç programı şöyle: - 27. hafta 2 Nisan Salı: 16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 16.00 Altınordu-Osmanlıspor (Bornova) 19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 19.00 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman) 3 Nisan Çarşamba: 16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor (Gaziantep) 16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor (Antakya Atatürk) 16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor (Balıkesir Atatürk) 19.00 Abalı Denizlispor-Altay (Denizli Atatürk) 11 Nisan Perşembe: 19.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) - 28. hafta 6 Nisan Cumartesi: 14.00 Boluspor-Kardemir Karabükspor (Bolu Atatürk) 19.30 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk) 19.30 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı) 7 Nisan Pazar: 14.00 Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi) 16.30 Giresunspor-Gençlerbirliği (Giresun Atatürk) 16.30 Afjet Afyonspor-Adana Demirspor (Zafer) 19.30 Adanaspor-Abalı Denizlispor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) 8 Nisan Pazartesi: 19.00 Birevim Elazığspor-Altınordu (Stadı henüz açıklanmadı) 19.00 Altay-Gazişehir Gaziantep (İzmir Atatürk) - 29. hafta 12 Nisan Cuma: 19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 13 Nisan Cumartesi: 14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor (Antakya Atatürk) 19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor (Yeni Eskişehir) 19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk) 14 Nisan Pazar: 14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok (Eryaman) 19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep) 15 Nisan Pazartesi: 19.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova) 19.00 Adana Demirspor-Altay (Adana 5 Ocak Fatih Terim) - 30. hafta 19 Nisan Cuma: 19.00 Birevim Elazığspor-Osmanlıspor (Yeni Malatya) 20 Nisan Cumartesi: 14.00 Giresunspor-Abalı Denizlispor (Giresun Atatürk) 14.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi) 19.30 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman) 21 Nisan Pazar: 14.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep (Bolu Atatürk) 16.30 Altay-Hatayspor (İzmir Atatürk) 16.30 Afjet Afyonspor-Altınordu (Zafer) 19.30 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) 22 Nisan Pazartesi: 19.00 Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor (Balıkesir Atatürk) - 31. hafta 27 Nisan Cumartesi: 14.00 Gazişehir Gaziantep-Giresunspor (Gaziantep) 14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk) 19.30 Altınordu-Altay (Bornova) 28 Nisan Pazar: 14.00 İstanbulspor-Birevim Elazığspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 16.30 Osmanlıspor-Ümraniyespor (Osmanlı) 16.30 Adana Demirspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) 19.30 Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok (Denizli Atatürk) 29 Nisan Pazartesi: 19.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 19.00 Eskişehirspor-Afjet Afyonspor (Yeni Eskişehir)

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