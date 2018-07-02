1. Lig ekibine şok! Futbolcu gözaltına alındı
Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Osmanlıspor'un tecrübeli futbolcusu Caner Arıcı jandarma tarafından gözaltına alındı.02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:56
Gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Osmanlıspor, sezon hazırlıkları için kamp yapmak üzere Bolu'ya geldi. Osmanlıspor teknik heyeti ve futbolcular Karacasu Beldesi’nde bir otele yerleşti. Futbolcuların otele TC Kimlik numaraları ile girişleri yapıldığı sırada, sağ bek oyuncusu Caner Arıcı hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.
Otel görevlileri durumu jandarmaya haber verirken jandarmanın gözaltına aldığı futbolcu Caner Arıcı ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Üzerinde antrenman formasıyla adliyeye getirilen Arıcı kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Trafik cezası var onu ödememişim' dedi.
Arıcı, ifadesinin ardından kampa geri döndü.
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