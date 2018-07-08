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1. Lig ekibinde flaş yenilik! 7 futbolcuyla yollar ayrıldı

Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Gençlerbirliği'nde 17 yabancı futbolcunun 7'siyle yollar ayrıldı.

08 Temmuz 2018 Pazar 10:51
1. Lig ekibinde flaş yenilik! 7 futbolcuyla yollar ayrıldı

Süper Lig'e veda ettiği teknik direktörü Ümit Özat ile yollarını ayırdıktan sonra 1. Lig play-off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kaybeden Gazişehir Gaziantep'in hocası Erkan Sözeri ile anlaşan kırmızı-siyahlılar, takımda 12 futbolcuyla yola devam edilmedi.

Kadrosundaki Belaruslu Siarhei Palitsevich'i Kazakistan'ın Kairat, Sırp Petar Skuletic'i Fransa'nın Montpellier takımına veren başkent takımı, İsveç vatandaşı Abdul Rahman Khalili, Hollandalı Elvis Manu, Fransız Dialo Guidile ve Florentin Pogba ile Sırp Marko Milinkovic ile sözleşme yenilemedi.

Kadrosundaki Senegal asıllı Fransa vatandaşı defans oyuncusu Ousmane N'Diaye'yi 21 yaş altı takımına gönderen Gençlerbirliği'nde böylece sezon öncesi hazırlıklarında takımla çalışan yabancı futbolcu sayısı 7'ye düşürülmüş oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen kadroda statü gereği 1. Lig'de 10 yabancı futbolcuya yer verebilen kulüpler, maçlarda ise aynı anda 5 yabancı futbolcuyla sahaya çıkabiliyor. Kulübede ise 1 yabancı futbolcu bulunabiliyor.

BADY VE MATEI DÖNDÜ

Başkent ekibinin geçen sezon Hırvatistan'ın Istra takımına kiraladığı Brezilyalı Renato Escobar Baruffi "Bady" ve Rumen Cosmin Matei, yeniden kırmızı-siyahlı ekibe döndü.

Fransız Stefane Sessegnon, İsveçli kaleci Johannes Hopf, Brezilyalı Jailton Paraiba ve Luccas Claro, Ganalı Kamal Issah, Karadağlı Aleksandar Scekic ve Azerbaycan Milli Takımı oyuncusu Deniz Yılmaz'ı kadrosunda bulunduran Gençlerbirilği'nin kamptaki yabancı futbolcu sayısı Bady ve Matei'nin dönmesiyle 9'a yükseldi.

GİDEN YERLİ SAYISI 5

Gençlerbirliği, kadrosunda tutmadığı yabancı futbolcuların dışında 5 yerli isimle de sözleşme yenilemedi.

Takım kaptanlarından Uğur Çiftçi ile anlaşmayan kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar, tecrübeli futbolcular Serdar Özkan, Aydın Karabulut, Murat Duruer ve geçen sezonu toplam 96 dakikayla tamamlayan Mehmet Taş ile yollarını ayırdı.

4 TRANSFER

Başkent ekibi, 1. Lig'de oynayacağı sezon öncesinde şimdiye dek 4 transferle kadrosunu güçlendirdi.

Gençlerbirliği, şu ana dek İskoçya ekibi Celtic'ten Nadir Çiftçi, Slovakya takımı Spartak Trnava'dan Yasin Pehlivan, Osmanlıspor'dan kaleci Hakan Arıkan ve Adanaspor'dan Bekir Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Öte yandan kırmızı-siyahlılar, TFF 2. Lig'de yer alan pilot takımı Hacettepe'den kaleci Übeyd Adıyaman, Soner Dikmen, Serdarcan Eralp, Berat Ayberk Özdemir ve Noyan Öz'ü, Kızılcahamam'daki kamp kadrosuna dahil etti.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 10:51
  1. Gaziantep
  2. Erzurum
  3. Aydın
  4. Adıyaman
  5. Adana
  6. Gençlerbirliği
  7. Süper Lig
  8. 1. Lig

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