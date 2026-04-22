1 Haziran milat olacak! HSK'nın kritik kararı Resmi Gazete'de
1 Haziran milat olacak! HSK'nın kritik kararı Resmi Gazete'de

1 Haziran milat olacak! HSK'nın kritik kararı Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yargı hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla devrim niteliğinde bir adım attı. İmar, kentsel dönüşüm, enerji ve sermaye piyasası gibi kritik alanlardaki davalar artık yalnızca belirlenen "ihtisas mahkemelerinde" görülecek. Karar, 1 Haziran’dan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Yargı süreçlerini hızlandıracak ve uzmanlık gerektiren dosyalarda hata payını minimize edecek yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. HSK 1. Dairesi tarafından alınan kararla; özellikle kentsel dönüşüm, yapı denetimi, enerji ve kişisel verilerin korunması gibi teknik bilgi gerektiren davaların görüleceği mahkemeler yeniden yapılandırıldı. Ankara başta olmak üzere İstanbul, İzmir ve birçok büyükşehirde belirlenen numaralı idare mahkemeleri, artık sadece kendi uzmanlık alanlarına giren dosyalara bakacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), bazı tür davalar için yeni ihtisas mahkemeleri belirlemesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK 1. Dairenin kararlarına göre, yargı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve uzmanlaşmış bir yapıda yürütülmesi amacıyla yeni ihtisas mahkemeleri belirlendi.

Buna göre, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile diğer kıyı mevzuatı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklarının Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ile eski eserlere ilişkin diğer mevzuat, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile diğer yapı denetimine ilişkin mevzuattan doğan kaynaklı davalara Ankara'da 2, 3, 4 ve 16 numaralı idare mahkemeleri bakacak.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklara dair hükümler" başlıklı 20/C maddesi kapsamında kalan dava ve işlemler de Adana'da 1, Ankara'da 1, 21, 22, 26, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum ve Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun'da 1, İstanbul'da ise 15 ve 17 numaralı idare mahkemelerince görülecek.

Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ile Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun regülasyon ve denetim yetkilerinden kaynaklanan kurul kararı şeklindeki iş ve işlemlerden doğan davalara da Ankara 10, 13 ve 25 numaralı idare mahkemelerince bakılacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurulunun regülasyon ve denetim yetkilerinden kaynaklanan davalara da Ankara 12, 14 ile 15 numaralı idare mahkemeleri yetkili olacak.

HSK'nin söz konusu kararları, 1 Haziran'dan itibaren geçerli sayılacak.

