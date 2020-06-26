Yemenli insan hakları örgütleri: 6 yılda 2 binden fazla kişi işkenceye maruz kaldı

SANA (AA) - Yemenli insan hakları örgütleri, ülkede savaşın başladığı 2014'ten bu yana 2 binden fazla kişinin gözaltı merkezleri ve cezaevlerinde işkenceye maruz kaldığını bunlardan 80'inin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yemen'deki "Kaçırılanların Anneleri Birliği" ile "Hak ve Özgürlükleri Savunma Derneği" 26 Haziran Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle ortak bir açıklama yayımladı.



Cezaevleri ve gözaltı merkezlerinden elde edilen verilerle, tutuklu yakınlarının ifadelerine dayandırılan açıklamada, Yemen'de iç savaşın başladığı 2014 yılından bu yana 2 binden fazla kişinin işkenceye maruz kaldığı, 80 kişinin de işkenceden hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yemen'de halihazırda yüzlerce kişinin keyfi tutuklanarak ve kaçırılarak işkenceye maruz kaldığına dikkat çekilen açıklamada, ülkede işkence suçunu önleyecek herhangi bir caydırıcı gücün de bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, Yemen'de iç savaşın başlamasından itibaren Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçler ve hükümet güçlerinin elindeki 5'i kadın 2 bin 70 Yemenlinin psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı ifade edildi.

- BM'ye işkence mağdurlarını ve görgü tanıklarını koruma çağrısı

Söz konusu insan hakları örgütleri ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i, işkence mağdurları ve görgü tanıklarını Yemen'deki çatışmanın taraflarından yapılan baskı ve tehditlere karşı korumaya çağırdı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.