Yemen ordusu, Beyda ilindeki bazı askeri noktalarda kontrolü sağladığını duyurdu

BEYDA (AA) - Yemen ordusu, birkaç gündür devam eden çatışmalar kapsamında El-Beyda ilinde bazı askeri noktalarda denetimi yeniden sağladığını duyurdu.

Beyda Bölge Komutanı Abdurrabi el-Esbahi, Silahlı Kuvvetler Enformasyon Merkezine yaptığı açıklamada, Beyda'nın kuzeyinde stratejik konuma sahip Kaniye bölgesinde, ordu birlikleri ile Husi militanlar arasındaki çatışmaların birkaç gündür devam ettiğini belirtti.

Halk direniş güçleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından desteklenen ordu birliklerinin, Kaniye bölgesinde bazı askeri noktalarda kontrolü sağladığını ifade eden Esbahi, çatışmalarda çoğu çocuk yaştaki onlarca Husi milisin öldüğünü kaydetti.

Esbahi, Husi milislerin özellikle çocuk yaştakiler olmak üzere bu çatışmalarda onlarca insanı kandırarak ölüme sürüklediğini aktardı.

Ordu kaynakları, iki gün önce Husilerin, Kaniye bölgesine saldırı başlattığını, İran destekli milislerin hükümet güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından bölgeyi ele geçirdiğini açıklamıştı.



Kaniye, Beyda ile Marib sınırında yer alması sebebiyle stratejik öneme sahip bir bölge. Husiler, Kaniye bölgesi üzerinden hükümet güçlerinin kuzeydeki son kalesi olan petrol zengini Marib iline girmeye çalışıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.