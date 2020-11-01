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Aktüel Katar Emiri ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, Libya konusunu görüştü
Aktüel

Katar Emiri ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, Libya konusunu görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:26:54 -
Katar Emiri ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, Libya konusunu görüştü

KATAR (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile Libya'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'ya göre, beraberindeki heyetle Doha'yı ziyaret eden Mişri, Şeyh Temim tarafından Emirlik Divanı'nda karşılandı.

İkilinin görüşmesinde, Libya ve Katar arasındaki ilişkiler ve bunları güçlendirme yolları ile Libya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Abdullah bin Zeyd Al Mahmud da hazır bulundu.

Katar ve Libya arasında, 26 Ekim'de, terör ve organize suçla mücadelede koordinasyonu öngören güvenlik iş birliği mutabakat muhtırası imzalanmıştı.


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