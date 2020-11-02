İsrail hapishanesinde 12 Filistinli tutukluda Kovid-19 tespit edildi
KUDÜS (AA) - İsrail'in kuzeyindeki bir hapishanede 12 Filistinli tutuklunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Gilboa hapishanesindeki 12 Filistinli tutuklunun Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.
Yaklaşık 360 kişinin tutulduğu hapishanede, Kovid-19 vakalarının yükselmesinden endişe duyulduğu ifade edilirken, uluslararası insan hakları kuruluşlarına Filistinli tutuklulara karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.
Son vakalarla birlikte İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutukluların sayısının 41'e yükseldiği kaydedildi.
Filistinli kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 39'u kadın, 155'i çocuk olmak üzere 4 bin 400'e yakın Filistinli bulunuyor.