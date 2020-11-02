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Aktüel Irak, 22 İranlı mahkumu ülkelerine iade edecek
Aktüel

Irak, 22 İranlı mahkumu ülkelerine iade edecek

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:31:29 -
Irak, 22 İranlı mahkumu ülkelerine iade edecek

ANKARA (AA) - İran'ın Irak'taki Maslahatgüzarı Musa Alizade Tabatabayi, Irak hapishanelerinde bulunan 22 İran vatandaşının ülkeye iade edileceğini açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Tabatabayi, "Irak'ta tutuklu olan 22 İran vatandaşı, kalan hapis cezalarını çekmek için bugün Irak'tan İran'a sevk edilecek." ifadelerini kullandı.

Tabatabayi, mahkumların çoğunun "yasa dışı yollardan Irak'a girmek, uyuşturucu taşımak ve Irak'ta ağır cezalar gerektiren hırsızlık" suçlamalarıyla cezalandırıldığını aktardı.



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