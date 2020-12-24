İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevdeki 18 ayını değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bence de Şeb-i Arus töreninde, Yüce Kur'an'ın Arapça okunması gerekir. Bunu derken, unutmayalım ki dilimiz bizim için önemli. Dilimizi yok sayarak, anlatırken Türkçe’mizi düşmanlaştırma çabalarıyla tanımlama yapmanın da büyük bir yanılgı olduğunun altını çizmek isterim." dedi.

İmamoğlu ve belediyenin yönetim kadrosunun katıldığı 18 ayı değerlendirme toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

"Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul Yolunda 18 Ay" başlığıyla düzenlenen toplantıda konuşan İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinin ardından iş başına geldikten sonra, her 6 ayda bir hesap verme geleneğini devam ettirdiklerini söyledi.

121 bin 116 çocuğun evine her hafta ücretsiz süt götürdüklerini anlatan İmamoğlu, 0-4 yaş arası çocuk sahibi annelerin, otobüs, metro ve vapurla ücretsiz seyahat etmelerini sağladıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait 15 kreşin faaliyette, 10 tanesinin ise bitmek üzere olduğunu aktaran İmamoğlu, gelecek yıl 60 kreşi de hizmete alacaklarını bildirdi.

İmamoğlu, üniversite öğrencilerine 3 bin 200 lira, ilkokul öğrencilerine de 300 lira eğitim desteği verdiklerini, üniversite öğrencileri için yurtlar açtıklarını, ayrıca açtıkları 8 bölgesel istihdam ofisiyle, vatandaşlara iş bulduklarını ifade etti.

İstanbul'da halk otobüslerinin İBB'nin bünyesine alındığını ve Adalar'daki fayton sorununun çözüldüğünü anlatan İmamoğlu, "Taksi sorununu da çözeceğiz. Ne olursa olsun, o konuda da geri adım atmayacağız ve o sorunu hep birlikte mutlaka çözeceğiz." dedi.

Deprem çalışmalarından da bahseden İmamoğlu, "Depreme hazırlık için gerekli, idari ve fiziki altyapıyı kurma açısından daha önce hiç olmadığı kadar yoğun çalışmalar yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Bellini atölyesine ait olan Fatih Sultan Han’ın tablosuyla ilgili, 'sahte' diye bir soruşturma düzeni başlatılmış." diyen İmamoğlu, "Bizden cevaplar isteniyor. Cevaplar veriliyor. Umarım, soruşturmaya dönüştürülmeden kapatırlar." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yürüttükleri metro çalışmalarına ilişkin de bilgi veren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Alibeyköy-Eminönü tramvay hattının 9 kilometrelik Cibali-Alibeyköy arası, 1 Ocak’ta açılışı yapıldıktan sonra, 4 Ocak’ta hizmete girecek. 2021 yılı içerisinde Rumelihisarüstü-Aşiyan füniküleri ile Ataköy-İkitelli metrosunun İkitelli-Bahariye kısmı ve Cibali-Alibeyköy tramvay hattı, İstanbulluları taşımaya başlayacak."

İmamoğlu, 300 yeni otobüs satın alınıp hızla hizmete sunulacağını, 2020'de Şehir Hatları tarifesine 49 yeni sefer ilave ettiklerini, ocak itibarıyla 2'si Boğaz, biri Haliç olmak üzere, 3 yeni deniz yolu hattının da işletmeye açılacağını dile getirdi.

Bu yıl 4 bin 982 araçlık 13 otoparkın hizmete açıldığını ifade eden İmamoğlu, 10 bin 655 araçlık 23 otoparkın da 2021'de hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

İmamoğlu, Kovid-19 salgınına dikkati çekerek, İstanbullulara evde kalmaları çağrısında bulundu ve maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat etmelerini istedi.

- "Bence de Şeb-i Arus töreninde, Yüce Kur'an'ın Arapça okunması gerekir"

İmamoğlu, konuşmasının ardından başka bir salonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İBB’nin Şeb-i Arus etkinliğinde Türkçe Kur’an okunması eleştirilere neden oldu. Diyanet İşleri Başkanı, 'Caiz değildir.' açıklaması yaptı. Sizin değerlendirmeniz nedir?" sorusuna İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Bence de Şeb-i Arus töreninde, Yüce Kur'an'ın Arapça okunması gerekir. Bunu derken unutmayalım ki dilimiz bizim için önemli. Dilimizi yok sayarak, anlatırken Türkçe'mizi düşmanlaştırma çabalarıyla tanımlama yapmanın da büyük bir yanılgı olduğunun altını çizmek isterim. Bir kere dünden bugüne konuşmacılar, köşe yazarları bir ezan sürecini tarifleyerek, 'Bu törende ezan şöyle okundu, böyle okundu.' dedi. Bir kere Şeb-i Arus'da ezan yok."



"Hata olabilir. Hataları tespit edebilir, eksiklikleri giderebilirsin." diyen İmamoğlu, "Bir daha yinelenmesine fırsat vermeyebilirsin. Bu şekilde süreç toparlanır. Edepli davranış bunu gerektirir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da katıldı. Birçok milletvekili, ilçe belediye başkanı ve İBB Meclis Üyesi de toplantıda hazır bulundu.









