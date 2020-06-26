Filistinliler, İsrail’in Yafa’da Müslüman mezarlığını yıkmasını protesto etti

KUDÜS (AA) - İsrail’e bağlı Tel Aviv Belediyesi’nin, tarihi Filistin kenti Yafa'daki Müslüman mezarlığını yıkması İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından protesto edildi.

Yüzlerce İsrail vatandaşı Filistinli, Yafa'da yer alan El-İs’af Mezarlığı çevresindeki açık alanda cuma namazı kıldıktan sonra kent merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Kentteki tarihi Saat Kulesi Meydanı’nda toplanan Filistinliler, İsrail Mahkemesi'nin yıkımı durdurmasının yeterli olmadığını, mezarlık üzerine bina inşa edilmesini içeren projenin de iptal edilmesini istedi.

- Ne olmuştu?



Tel Aviv Belediyesi, 2018’de Nahum Goldmann Caddesi üzerinde bulunan bir binayı yıkarak yerine evsizler için sığınma evi yapmak istemişti. Binanın temel kazılarında çok sayıda insan kemiğine rastlanmıştı.

Bunun üzerine Yafa sakinleri bölgenin bir Müslüman mezarlığı olduğunu belirterek kazı çalışmalarının durdurulması istemiyle mahkemeye başvurmuştu.

Tel Aviv Bölge Mahkemesi ocak ayında, kazıların durdurulması için yapılan başvuruyu reddederek, Müslüman mezarlığı üzerindeki inşaat çalışmalarına onay vermişti.

Tel Aviv Belediyesinin söz konusu mezarlıkta kazı çalışmalarına yeniden başlaması üzerine Filistinliler birçok kez gösteri düzenlemiş, bu nedenle İsrail mahkemesi geçen hafta yıkımı durdurma kararı almıştı.